一方面，(瑞士)零售商借助“地域屏蔽封锁规则”，普遍采取的“套路”是阻止网购消费者从境外购物网站购买售价更便宜的商品或服务，而另一方面，不少国外供货商拒绝送货到瑞士。

(© Keystone / Gaetan Bally)

近日，瑞士西北应用科学与艺术大学(University of Applied Sciences and Arts Northwestern)通过对网购的1000种商品进行比较性调研分析，最终得出结论：如果瑞士企业和消费者能够从国外搜寻到同类商品的货源并直接跨境采购，那么，他们每年能够节省下逾33亿瑞郎(约合240亿元人民币)的开销。



经对比的1000种在线商品，涵盖了餐饮设备、医疗保健设备、研究及教育设备和相关资料、服装鞋履、隐形眼镜、身体护理产品与香水、食品以及婴儿产品。



由该校发布的调研报告指出，每年可最大程度减少开销的商品种类当属服装(瑞士企业及消费者年均可节省19亿瑞郎，约合138亿元人民币)，其次则依次为医疗保健设备和产品(可节省6亿瑞郎，约合43.66亿元人民币)，以及个人身体及和面部护理产品(可节省2.92亿瑞郎，约合21.25亿元人民币)、以及香水(可节省1.49亿瑞郎，约合10.84亿元人民币)。



如果瑞士家庭能够直接从国外-譬如德国，以当地售价直接在线订购纸尿裤和婴儿食品，那么，瑞士全国的父母每年便可总共节省出7800万瑞郎(折合人民币约为5.68亿元)。



此次调查将重点聚焦于网上订货采购，因此，瑞士公司和消费者被迫只能要么从本土零售商或制造商处购买商品，要么就从独家进口商手中订购产品。



此次调研是经由“公平价格”动议(Fair Prices)的倡导者委托所进行的。该动议以“喊停高价孤岛”(“stop the island of high prices”)作为口号，提出要“向滥用权力的进口商和外国供应商宣战”。瑞士议会将于3月9日对该动议提案进行审议。

Keystone-SDA/sb

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram