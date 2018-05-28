长颈鹿、长鼻浣熊、骆驼-瑞士人喜爱的动物可谓多种多样。2017年登记在册的宠物总数超过100万只，绝大多数人仍然选择猫和狗来陪伴自己。
截至去年年底，全国狗类数据库Amicus登记了55.1万只狗，比2016年多了1.88万只。在瑞士要养狗必须去登记，所以这个数字应该比较靠谱。
瑞士160万只猫的总数其实是个估计值，它之所以成为无解之迷，是因为养猫不是非登记不可。能找到的数据表明瑞士人对欧洲家猫有特别的偏好，登记在册的宠物猫里一半以上都属于这一类。
欧洲短毛猫也非常受欢迎，登记在册的有12.1万只。令其他宠物主人着迷的则是擅长捉老鼠的缅因猫，及英国短毛猫，登记在册的这两种猫分别为1.67万只和1.3万只。
杂种狗与吉娃娃狗
瑞士人养狗就没那么挑剔了，四分之一的狗都属于“杂种狗”。2017年取代拉布拉多犬成为最受欢迎的狗的吉娃娃狗，这回巩固了自己的领先地位。瑞士共有2.64万只这种迷你狗，而拉布拉多犬总数为2.52万只，其次是约克夏㹴和杰克罗素㹴，分别为1.94万只和1.7万只。
与此同时，Identitas则记录了比较不寻常的宠物选择。在猫、狗之外，瑞士人2017年共登记了8400只宠物，包括3000匹马、小型马和驴，以及1100只雪貂。登记在册的还有500-600只鹦鹉、乌龟和号称“新世界的骆驼”的美洲驼与羊驼。
猜猜看名单上最具异国情调的宠物是什么？
是七头骆驼、六只鬣蜥、三只长鼻浣熊、两头狮子和长颈鹿，外加一只孤独的短吻鳄。
SDA-ATS/ds
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