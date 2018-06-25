法庭裁决
“Harry Popper”避孕套 - 瑞士性用品店败诉
联邦法庭于6月20日裁定，某瑞士避孕套生产商因商标侵权，必须将16万瑞郎(约合106万元人民币)的利润还给华纳兄弟娱乐公司。
该法庭的裁决确认了施维茨州(Schwyz)州法庭早前的判决，即瑞士性用品连锁店Magic X必须全额偿还通过销售“Harry Popper”牌避孕套获取的利润。
由于这家公司未提供足够证据来确定该产品销售的具体利润金额，州法庭认定16万瑞郎为利润的合理估值。
Magic X对这个金额提出上诉，但如今联邦法庭再次确认了该金额。法庭称裁决程序符合法律法规。
这次的判决结束了“Harry Potter”商标所有人华纳兄弟公司和这家瑞士生产商长达十年的法律纠纷。
加利福尼亚企业华纳兄弟公司早在2008年就已针对Magic X提出起诉。
2010年州法庭即已做出判决，裁定瑞士生产商不得再使用“Harry Popper”这个名称来营销避孕套与其他性用品。
因此华纳兄弟公司要求获得侵权赔偿和利润返还，联邦法庭的裁决总算为这场纠纷画上句号。
作者： Thomas Kern (图)，Marguerite Meyer (文)
瑞士人也疯狂。苏黎世色情展览Extasia吸引着数千人的蜂拥而至，但是来这里不一定要买一个性虐小皮鞭或者一个性爱按摩器。让我们来看看，在这个瑞士最具挑战性的色情展览上，瑞士人都干些什么。 ...
SDA-ATS/In
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。