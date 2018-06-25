此内容发布于2018年6月25日 上午11:30 最后更新 - 2018年6月25日 -11:30

2010年州法庭即已做出判决，裁定瑞士生产商不得再使用“Harry Popper”这个名称来营销避孕套及其他性用品。

(Keystone)

联邦法庭于6月20日裁定，某瑞士避孕套生产商因商标侵权，必须将16万瑞郎(约合106万元人民币)的利润还给华纳兄弟娱乐公司。

该法庭的裁决确认了施维茨州(Schwyz)州法庭早前的判决，即瑞士性用品连锁店Magic X必须全额偿还通过销售“Harry Popper”牌避孕套获取的利润。

由于这家公司未提供足够证据来确定该产品销售的具体利润金额，州法庭认定16万瑞郎为利润的合理估值。

Magic X对这个金额提出上诉，但如今联邦法庭再次确认了该金额。法庭称裁决程序符合法律法规。

这次的判决结束了“Harry Potter”商标所有人华纳兄弟公司和这家瑞士生产商长达十年的法律纠纷。

加利福尼亚企业华纳兄弟公司早在2008年就已针对Magic X提出起诉。

2010年州法庭即已做出判决，裁定瑞士生产商不得再使用“Harry Popper”这个名称来营销避孕套与其他性用品。

因此华纳兄弟公司要求获得侵权赔偿和利润返还，联邦法庭的裁决总算为这场纠纷画上句号。



SDA-ATS/In

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