导航栏目

跳过导航链接

主要功能

法庭裁决 “Harry Popper”避孕套 - 瑞士性用品店败诉

...
A picture of condoms

2010年州法庭即已做出判决，裁定瑞士生产商不得再使用“Harry Popper”这个名称来营销避孕套及其他性用品。

(Keystone)

联邦法庭于6月20日裁定，某瑞士避孕套生产商因商标侵权，必须将16万瑞郎(约合106万元人民币)的利润还给华纳兄弟娱乐公司。

该法庭的裁决确认了施维茨州(Schwyz)州法庭早前的判决，即瑞士性用品连锁店Magic X必须全额偿还通过销售“Harry Popper”牌避孕套获取的利润。

由于这家公司未提供足够证据来确定该产品销售的具体利润金额，州法庭认定16万瑞郎为利润的合理估值。

Magic X对这个金额提出上诉，但如今联邦法庭再次确认了该金额。法庭称裁决程序符合法律法规。

这次的判决结束了“Harry Potter”商标所有人华纳兄弟公司和这家瑞士生产商长达十年的法律纠纷。

加利福尼亚企业华纳兄弟公司早在2008年就已针对Magic X提出起诉。

2010年州法庭即已做出判决，裁定瑞士生产商不得再使用“Harry Popper”这个名称来营销避孕套与其他性用品。

因此华纳兄弟公司要求获得侵权赔偿和利润返还，联邦法庭的裁决总算为这场纠纷画上句号。

苏黎世“性”展览 瑞士最具挑战的色情展览

瑞士人也疯狂。苏黎世色情展览Extasia吸引着数千人的蜂拥而至，但是来这里不一定要买一个性虐小皮鞭或者一个性爱按摩器。让我们来看看，在这个瑞士最具挑战性的色情展览上，瑞士人都干些什么。 ...

SDA-ATS/In

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址










× 关闭

分享到微信朋友圈

打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。 如何使用？