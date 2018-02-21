瑞士消费者越来越热衷于网购。2017年，瑞士网店销售额在往年基础上增涨了10%，海外网络购物也激增23%。
瑞士函购贸易协会(VSV，德、法)外部链接、市场调研集团捷孚凯(GfK)携手瑞士邮政于本周二(2月20日)公布的数据显示，2017年瑞士网购交易额高达86亿瑞郎(折合人民币约为584亿元)，其中16亿瑞郎(约合人民币109亿元)流入海外网店商家囊中。
在网购方面，瑞士人也一如既往地把“实用主义至上”优良传统发挥得淋漓尽致：在瑞士“剁手族”的购物车里，最受欢迎的订购商品当属家用电器；至于服饰和鞋履，只能屈居第二。据调研结果显示，现如今，瑞士人家里近三分之一的家用电器都是通过网购下单订购的。
过去数年，网购在瑞士大有方兴未艾之势。2017年，瑞士消费者在网上购物的支出在2010年的基础上增加了35亿瑞郎(约合人民币237亿元)。自2011年以来，瑞士人“海淘”交易额增长了近三倍之多。
瑞士函购贸易协会、捷孚凯与瑞士邮政在联合发布的报告中称，网购之所以在瑞士蔚然成风，主要得归因于消费者能够便捷地在网络上搜索到任何想购买的商品，并且能在各户商家那里进行价格比较。这是商业街上的实体店铺难以企及的优势。
报告中预测，这一瑞士“网购疯”还将持续下去。而中国作为最受瑞士网购消费者欢迎的海淘国家，也将继续扮演不可或缺的角色。
SDA-ATS/ilj
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