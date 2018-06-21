瑞士最新游客统计数字显示，2017年瑞士度假屋，旅馆和露营地的留宿率蹿升显著，带动了旅游业的整体复苏，这与瑞郎的走低分不开。
2018年6月中旬，瑞士联邦统计局公布的数据显示，2017年游客在瑞士“非酒店”住宿人次增长了6.7%，提高到1590万人次。这些游客中三分之二是本国游客(1080万人次，比2016年增长6.7%)，外国游客中五分之四来自欧洲国家，非欧洲国家游客的增长速度略缓。出租度假屋的网络机构Interhome负责人认为这与欧元与瑞郎比值的升高有关。
作者： 杨煦冬
不消说，瑞士-欧洲的高价孤岛， 不光对于邻国来说价格令人咋舌，就连瑞士本国的侨民要想回国度个假都要咬紧牙关。但瑞士之美又不容错过， 被多少人列为一生必到之地。瑞士也是中国人向往的旅游胜地，随着网络资讯的丰富，中国人开始打破随团旅游的固有模式，而迷上了瑞士自由行。 ...
在这种“非酒店”住宿设施中，度假屋占去一半，游客平均停留的时间为一周左右。
瑞士的露营地也受到青睐，开着“大篷车”在露营地安营扎寨的人次增长了13.9%，增长到320万人次。
加上酒店留宿，2017年瑞士游客的总留宿量达5330万人次，比前一年增长了5.7%。
这些“非酒店”中的留宿数据不包括Airbnb，根据价格对比机构comparison提供的数据，2016年，游客在瑞士人开的Airbnb中的留宿量为135万人次。
SDA-ATS/dos
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