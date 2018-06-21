此内容发布于2018年6月21日 上午10:06 最后更新 - 2018年6月21日 -10:06

瓦莱州，云海之上，一个出租给外国游客的瑞士小木屋 (Keystone)

瑞士最新游客统计数字显示，2017年瑞士度假屋，旅馆和露营地的留宿率蹿升显著，带动了旅游业的整体复苏，这与瑞郎的走低分不开。



2018年6月中旬，瑞士联邦统计局公布的数据显示，2017年游客在瑞士“非酒店”住宿人次增长了6.7%，提高到1590万人次。这些游客中三分之二是本国游客(1080万人次，比2016年增长6.7%)，外国游客中五分之四来自欧洲国家，非欧洲国家游客的增长速度略缓。出租度假屋的网络机构Interhome负责人认为这与欧元与瑞郎比值的升高有关。



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在这种“非酒店”住宿设施中，度假屋占去一半，游客平均停留的时间为一周左右。



瑞士的露营地也受到青睐，开着“大篷车”在露营地安营扎寨的人次增长了13.9%，增长到320万人次。



加上酒店留宿，2017年瑞士游客的总留宿量达5330万人次，比前一年增长了5.7%。



这些“非酒店”中的留宿数据不包括Airbnb，根据价格对比机构comparison提供的数据，2016年，游客在瑞士人开的Airbnb中的留宿量为135万人次。



SDA-ATS/dos

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