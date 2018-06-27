此内容发布于2018年6月27日 上午10:00 最后更新 - 2018年6月27日 -10:00

夏天是度假季节，今年意大利依然是瑞士人喜爱的旅行目的地之一。

(Keystone)

瑞士人不仅薪金高，假期还多。纵观20年，瑞士人每年的带薪假期平均加长了约半个星期。尽管2012年3月瑞士人在全民投票中否决了“获得更多带薪假”议案，却未能影响瑞士人假期增多的总体趋势。



2012年3月11日，瑞士全民就“人人都有6周带薪假期”议案进行公投，最后以三分之二的绝大多数反对票予以否决，这在全世界还引起过不小的惊叹和不解，而瑞士就是这样一个理智的民族。这个“出人意料”的结果，当时令经济界如释重负，因为如果这一议案通过，则意味着工作岗位的丢失和上十亿瑞郎的经济损失。



按照瑞士的法律，在职人员每年至少要有4周(20个工作日)带薪假期，20岁以下年轻人5周，某些公司以及使用集体劳工合同(GAV)的用人单位会提供更多的假期，尤其50岁以上员工经常会得到5周带薪假。



教师假期最多



按照联邦统计局的数字，目前瑞士在职人员平均每年有5.1周的带薪假期，比20年前统计初期增长了半个星期。

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教育口的假期最多，平均拥有6.3周假期，尤其教师是最大受益者；交通、金融、公共管理领域职工的假期也超出瑞士平均水平。假期最少的是瑞士农林业从业者，他们的年平均假期只有4.6周。

然而在国际对比中，瑞士人的假期并不是最多，法律规定的20个工作日假期，处于国际中等水平。世界各国假期长短大相径庭，美国的法律并未规定“最短下限”，而有些国家的法定假期还要长于瑞士，比如英国人拥有28天，法国人25天。



大多数人假期会出游



那么瑞士人怎样度过他们的假期呢？最新民意测验《2018假期测量仪》(Baromètre des vacances 2018)结果显示，今夏度假的瑞士人只有五分之一留在瑞士，瑞士人最喜欢的度假之地是意大利，四分之一人今年夏天的旅行目的地是那里；其次是西班牙和法国。



瑞士人为度假也舍得花钱，假期对他们来说是享受，那种“省吃俭用的走马观花式旅游“不是瑞士人的“菜”，据调查瑞士人为他们夏日假期的平均预算为3235瑞郎(约21’000人民币)，比去年增加9%，高于欧洲平均水平38%。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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