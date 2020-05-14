苏黎世联邦理工学院协助进行的一项调查显示：因为新冠疫情的暴发，瑞士三分之一的学徒工没能在培训地点进行实习。 (Keystone)

新冠危机可能对瑞士职业教育产生较大的负面影响。伯尔尼和苏黎世大学的一项研究显示，在未来5年中，瑞士的学徒培训合同数量将减少5'000-20'000份。

该研究预测，新冠危机对职业教育的消极影响直到2025年才能消退。参与该研究的伯尔尼大学教授Stefan Wolter强调说，瑞士各州都必须做出巨大努力来应对这一情况。

这位教授警示道：“有学习困难的学生，可能将多年处于前途未卜的过渡阶段。不久前的金融危机导致学徒不得不经历一年的过渡期，但病毒危机的影响还将更大。”

受危机冲击的学徒

学习平台yousty.ch与苏黎世联邦理工学院合作发起的另一项调查显示，在2020年秋季计划招收的学徒岗位中，92%的位置依然存在。22%的受调培训企业表示，鉴于疫情的暴发，计划提供更多的学徒岗位。

在疫情最严重的4月，66%的学徒能够照常在实习地点工作；27%的学徒遭遇岗位限制-比如不得不转到其他部门工作；36%的学徒能够在家办公；29%的人则无法完成学徒实习的部分。共计9%的学徒没有收到任何形式的帮助。

大约60%的学徒培训企业表示，想在学徒期满后留用学徒。与往年一样，14%的企业不留用学徒。五分之一的企业表示需要观望经济发展趋势后，再做决定。

sda-ats/瑞士资讯swissinfo.ch

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