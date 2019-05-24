此内容发布于2019年5月24日 上午11:00

预计今年瑞士出口增长将陷于停滞，直到2020年才会复苏。

(Keystone / Steffen Schmidt)

鉴于全球经济增长放缓，经济合作与发展组织(OECD)下调瑞士未来两年的增长预期。

经合组织周二表示，在经历了2018年2.5%的强劲增长后，2019年的瑞士国内生产总值(GDP)增速将放缓至1%，而该组织去年11月的增速预测为1.6%。

经合组织是总部位于巴黎的一个政策论坛，它表示，随着全球贸易复苏，2020年情况应该会有所改善，瑞士经济增速届时将达到1.5%。

瑞士的居民消费增速将探底回升，2019年和2020年的增速将分别达到1.2%和1.5%。与此同时，该组织预计今年瑞士出口增速将陷于停滞，直到2020年才会回升至3.4%。

未来两年瑞士经济将保持温和通胀，通胀率预计分别为0.5%和0.7%，远低于瑞士国家银行2%的通胀目标。

经合组织表示，缺乏专业人才依然是瑞士公司需要面对的一大挑战，科学技术和计算机领域的人才缺口尤其巨大，“用工荒”的问题愈演愈烈。与此同时，瑞士的人口流入正在放缓，老龄化不断加剧。

该组织建议瑞士鼓励更多女性学习理工科专业，并接纳更多来自非欧盟国家的移民。

经合组织在其半年度经济展望报告中表示，预计今年全球经济增速仅有3.2%，因为今年全球贸易增速几乎腰斩至2.1%。

它表示，中美贸易摩擦对全球经济前景具有负面影响，如果双方不停止相互加征关税，那么2021年和2022年中国和美国的经济增长率都可能会降低。

全球贸易增速放缓也对欧元区造成了负面影响，经合组织预计欧元区今年的经济增速为1.2%，2020年时将升至1.4%。

Keystone-SDA/sb

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