此内容发布于2018年7月13日 上午9:00 最后更新 - 2018年7月13日 -09:00

孙浩男与学徒师傅在自己的办公室

(邵大海)

13岁的孙浩男2011年随父母来到瑞士定居，新的环境，新的教育体制，语言不通。对于重视教育的中国人来说，如何在瑞士开始学业算是头等大事。最终他为什么没有选择读大学？其中的深意只有在瑞士生活过的人才懂。来一起听听孙浩男的故事，了解融入瑞士的年轻人对读书、对生活、对成功的理解。



去年，孙浩男初中毕业便选择了职业教育，一边在职业学校学习理论知识，一边在伯尔尼Emch+Berger AG公司(德)外部链接做土木工程绘图师(Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau)学徒，接受职业培训。



在瑞士像孙浩男这样选择不上高中的年轻人有很多，这也是瑞士的双轨制教育的典型例子。义务教育结束后，年轻人可以选择去职业学校，一边学习理论，一边实践；也可以去选择上普通高中，然后读大学。这两种选择组成了瑞士两条腿走路的教育模式，这也是瑞士作为创新之国的秘密所在。



瑞士资讯swissinfo.ch：13岁来瑞士，今天当学徒，能给我们讲讲这之间的经历吗？



孙浩男：我2011年来瑞士，因为语言的原因读了2次七年级，其中一年适应语言、课堂和环境，这一年只有英语、数学、体育等不怎么需要德语的科目。另一年学习普通的课程(地理、历史、生物等)。复读也是当时老师推荐的，否则很有可能会跟不上。在9年级之后还读了10年级，这一年更多的是复习7-9年级的科目，但更主要是为求职铺路，可以说是在学校和职业之间的一个缓冲带的一年。在这一年里在我投了大约25份简历，最后在现在的公司得到了学徒位置。



学这个职业，必须常常去工地。

(孙浩男 提供)

瑞士资讯swissinfo.ch：你从小最感兴趣的职业是什么？你为何选择了走职业培训这条路？



孙浩男：我第一个感兴趣的职业是电脑工程师(Informatiker)，感觉坐在电脑前编程会很酷，但是当我进一步了解了这个职业之后我觉得他更多的是乏味和无趣。加上我对IT知识的了解并不多，就决定放弃，然后去了有关帮助求职的机构(多语)外部链接进一步了解的我兴趣和强项所在。



在筛选的过程中我总结了下我的优劣势：我跟大多数中国的孩子一样数学很好，但是有法语劣势，而且德语也不是我的强项，外加喜欢在办公室工作，最终选择了绘图师。



绘图师分很多种。开始我打算学建筑绘图师(Zeichner Fachrichtung Architektur)。不过投简历后大部分被拒了。我发现原因可能是设计师需要更多地与人打交道，而语言将成为我的一大障碍。后来我决定在工程师(Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau)领域试试，因为这里更看重学生的数学，会更适合我。



在我投简历之前，给第一个打算投简历的办公室打了电话，问能否先去实习一天。看看我是不是真的喜欢这个工作。他们同意且实习日那天非常顺利，当我傍晚走出公司大门的时候就在想，如果我有可能会被录用的话，那就是这家了。果不其然，两个月后，圣诞假期前的周五我收到了这家公司负责职业教育的人的电话。问我愿不愿意加入他们，如果我还有其他感兴趣的公司或者职业不知道如何选择的话，他们可以给我一个月时间考虑。而我当时毫不犹豫就答应了加入他们。当时，我18岁。



职业教育在瑞士

据统计，瑞士大约三分之二的人选择接受职业教育。在瑞士双轨制的教育体系下，只有大约30%的青年人在中学毕业后选择读高中然后进入大学，其他大多数人都选择职业培训的教育方式。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch：你学习这门土木工程的绘图师职业，课程怎么安排？都要学习哪些科目？



孙浩男：目前每周2天在学校学习，其中一天在职业学校学习理论文化知识，半天体育、德语和社会课程，半天学习职业高中(Berufsmaturität)课程，3天在公司实习。根据的不同职业，学徒的时间分为三到四年不等。我做为绘图师是四年制学习。



在这四年主要的科目有：建筑材料、水泥建筑、化学、物理、环境、木材、砖墙、交通、测量和水利工程。比如水泥你需要知道各种水泥的组成、特性，什么情况添加什么添加剂，如何测试水泥的属性，钢筋的分配图和建造模版的设计图等。水利则包括各种管道、饮用水的来源、降雨、污水的处理等。学校也会组织各种参观，比如学水利工程的时候去参观了伯尔尼的污水处理厂 等。课堂所强调的也不是死记硬背取得好成绩就好，而是更看重个人对主题的理解程度。不定时的也会组织同学成为一个小组做一个模拟现实的方案或者关于某个主题的演讲。



瑞士资讯swissinfo.ch：学了这么久，什么感觉？依然喜欢这个职业吗？



孙浩男：总的来说很酷。当你看到在办公室画好的图几天后去工地他们已经建好了，就会有种成就感。给朋友看钢筋图然后给他们讲解会有种自豪感。目前我很喜欢我的职业。瑞士的工程绘图行业也正在从单纯的2D图纸转型到3D的模型绘图。经历这一变革会很有趣。



当我听到朋友们讨论他们的职业说到他们的客户群体或者工作时间是什么样子，我就会很开心我选择了这个行业。因为不少服务行业经常需要周末上班，而且工作日的上班时间也不是很规律或者其他的不便。我则不太适应不规律的工作时间。所以我对我所选择的工作很满意。



双轨制教育的特点，以及职业教育的职场竞争力

双轨制教育最直接对好处是令这个国家年轻人失业率较低。瑞士职业教育的职场竞争力非常强。这种半工半读的双轨教育方式由企业提供部分资金和人力支持，学徒的工作则可为企业带回报。所以企业更愿意聘用接受过职业培训的年轻员工。

许多国家刚毕业的大学生很难找到工作，而瑞士的职业教育较好地避免这个问题。因为职业教育和培训是以市场需求为导向，学生学习从事一项职业所需的技能，所学的知识与行业和市场接轨，一般职业教育的课程是和企业一起设计的，所以对于学生来说，毕业后能够立即进入职场，因为他们符合行业和市场的需求。

随着工作经验的积累，学徒毕业和大学毕业的员工差距会逐渐缩小。

瑞士的职业教育理念和体系灵活而务实，瑞士人可以先工作再进入大学学习，也可以一边工作一边接受教育，从职业培训一直到联邦专科学院。通常，申请应用科技大学的学生要求在特定领域有数年的相关工作经验、职业高中毕业证等。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch：做为一个外国人，一个中国人，在瑞士上职业学校，你有什么特殊的感受？你有被歧视的感受吗？



孙浩男：其实歧视只是把文化差异负面的东西放大了。经常会有人看到猫狗就跟我说“你别吃了它们啊”，或者在伯尔尼市区里看到亚洲旅游团就跟我说“看啊，你的家人们，你不打招呼么”。这些是不是歧视完全看个人的理解。我并不觉得这是歧视，因为他们并没有恶意的去针对我个人，而是描述了一个大体的状况。中国确实有狗肉节，不过既然我不吃狗肉猫肉我也没有必要回避这个问题，甚至有时候我跟同学吃饭的时候有只猫路过，我会自己发难，指着我问旁边人：中国人，吃饭，猫。想到什么有意思的玩笑了么？而对方反而会因此很尴尬。又或者我公司的学弟就很热衷开这种玩笑，纯粹图开心而不是因为故意要人身攻击或者伤害你而开这种玩笑。而且如果太过火了他会主动道歉并问我对此是不是OK，告诉我如果他开的太过分了我要一定告诉他。这样我觉得要比刻意回避任何与文化差异有关的话题-仅仅因为怕他人误认为是歧视-要好得多。所以真正带有攻击性的种族歧视-我来瑞士快7年的时间里-真的没遇到过。瑞士本身的外来人口就很多，总人口中25%的都有外籍背景。我们班一共16个人，7个人都有外籍背景，不会出现谁针对谁或者纯瑞士人会瞧不起“外国人”的现象。



瑞士资讯swissinfo.ch：能问问你做学徒时的收入吗？学徒毕业后，收入能达到多少？与大学毕业相比呢？



孙浩男：在学徒期间各个职业的工资差距不会太大。第一年600瑞郎左右(约4000人民币)，第二年800，第三年1000，第四年1300左右。毕业作为正式的绘图师大概4500瑞郎。我不清楚大学生毕业的工资。工程师毕业后我估计6000左右，随着经验的积累可能会到8000。然而我不是很确定，毕竟瑞士比较忌讳询问工资这种事情。



瑞士资讯swissinfo.ch：这一行的职业选择领域宽吗？就业率、前景和发展如何？



孙浩男：这种土木绘图师或者工程师在瑞士都是稀缺的职业，相比热门职业如商业、零售业或者计算机行业而言，学习绘图的并不多。所以毕业后就业并不是问题。对于总体行业的发展而言我觉得也无需过分的担心，毕竟总有地方会建新房或者要装修和翻修 。又或者在原有的基础上加建比如楼梯或者阳台等。



瑞士资讯swissinfo.ch：职业教育之后你想过继续深造吗？比如联邦理工学院EHT、瑞士科技应用大学FHS等 (还是有机会上大学)。



孙浩男：我目前还是很犹豫学徒后到底要不要读FHS之后做土木工程师。一方面挣钱会更多，不过工作也会更忙碌，而我不知道我是不是会热爱我所做的。同时我也考虑过3D模型设计师或者CAD负责人。又或者回国工作或者去联合国实习。准确的目标我目前并没。



闲暇时间，孙浩男和同学在一起。

(孙浩男 提供)

瑞士资讯swissinfo.ch：现在回头想，如果当初有可能，你会选择上普通高中吗？这样将来就可以直接上大学了。



孙浩男：在我初中毕业后我也有过要上高中的打算，毕竟在国内的观念中上高中似乎会比读职业培训更有前途或者会接受更高水准的教育。当初我的一个老师也有问我有没有兴趣读高中。深思熟虑后我还是选择了读职业。以下几点理由：



1. 我的法语不过关，会很拖后腿。

2. 我将会失去很多空闲时间。而我不想我的青春被几何或者文艺复兴所掩盖(淹没)。

3. 如果我做学徒我会有自己的工资，如果我上高中那么会需要家里承受学费和日常开销。而且我大概会为了零花钱去超市打工，那样我自己可掌控的时间会进一步缩减。

4. 学徒会给你更多的职业经验。而且瑞士的教育之路是多种多样的，不需要一定靠高中一根树上吊死。甚至说有过职业经验的工程师会比只会纸上谈兵的工程师更受欢迎。



这就是我。如果你们有什么问题想问我，可以通过下面留言和我联系。

(孙浩男 提供)

瑞士资讯swissinfo.ch：作为一个中国人的后裔，你父母当初没有逼你上高中吗？

孙浩男：我母亲是嫁过来的，所以我现在和母亲、继父一起住。我母亲一开始自然是希望我上高中然后读大学的。不过后来她也看开了，在瑞士生活压力不大，不需要把国内的思想、理念搬过来。而我继父则很明确的告诉我，让我选择我自己喜欢的职业。瑞士并不怎么讲究子承父业。



瑞士资讯swissinfo.ch：你认为人生怎样才算是成功？



孙浩男：有钱难买我高兴。我觉得人活一辈子快快乐乐是最难得的。而比起学知识，寻找快乐在当下往往会更难。如今大多数人学习知识并不是因为他们渴望知识，而是因为他们渴望知识所能带来的财富。很少会有人感叹前人是如何发明各种定理的，大多数都想着背完了这个公式好背下一个。人不可能什么都有，你所获得的等同于你所失去的，世上唯一的公平就是它对每个人都是不公平的。



我觉得国内会有炫富心理大多数是因为他们精神世界匮乏，需要通过物质性的炫耀得到满足。当然我不是说我希望我一生过的一贫如洗或者两袖清风。我想，最理想的人生就是可以在物质和精神之间找到一个完美的平衡点然后无忧无虑的过下去。

*如果有什么问题想问浩男，可以通过下面评论区留言与他联系。(“我马上要去度假了，如果没能及时回复，请大家谅解哦。孙浩男 :-)”



瑞士资讯swissinfo.ch

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