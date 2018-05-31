此内容发布于2018年5月31日 上午9:30 最后更新 - 2018年5月31日 -09:30

近年来，瑞士众筹之所以如日中天，主要还应归功于中小企业以及房地产投资领域的众筹融资。 (Keystone)

回溯2017年，瑞士众筹平台募资总额高达3.75亿瑞郎(折合人民币约为24.34亿元)，在往年基础上几近增涨了两倍。大约有16万人为瑞士众筹项目提供了所需资金援助。



卢塞恩应用科技大学(Lucerne University of Applied Sciences and Arts)于本周一(5月28日)表示，过去8年以来，通过“基于群体的融资方式”募集到的资金，累计已超过5亿瑞郎(折合人民币约为32.45亿元)。



众筹是一种在通常情况下借助互联网，向很多人分别募集小额单笔资金，从而为某一项目或某家企业提供资金资助的做法。



据该校介绍，近年来，瑞士众筹之所以如日中天，主要还应归功于中小企业以及房地产投资领域的众筹融资。



据报告的撰写者预计，瑞士众筹有望在今年年底突破10亿瑞郎(折合人民币约为64.91亿元)大关。



截至今年4月底，已有43个众筹平台在瑞士开设了实体公司。不过，仍有多家国际众筹网站还未在瑞士注册。





SDA-ATS/ts

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