回溯2017年，瑞士众筹平台募资总额高达3.75亿瑞郎(折合人民币约为24.34亿元)，在往年基础上几近增涨了两倍。大约有16万人为瑞士众筹项目提供了所需资金援助。
卢塞恩应用科技大学(Lucerne University of Applied Sciences and Arts)于本周一(5月28日)表示，过去8年以来，通过“基于群体的融资方式”募集到的资金，累计已超过5亿瑞郎(折合人民币约为32.45亿元)。
众筹是一种在通常情况下借助互联网，向很多人分别募集小额单笔资金，从而为某一项目或某家企业提供资金资助的做法。
据该校介绍，近年来，瑞士众筹之所以如日中天，主要还应归功于中小企业以及房地产投资领域的众筹融资。
据报告的撰写者预计，瑞士众筹有望在今年年底突破10亿瑞郎(折合人民币约为64.91亿元)大关。
截至今年4月底，已有43个众筹平台在瑞士开设了实体公司。不过，仍有多家国际众筹网站还未在瑞士注册。
作者： Martina Kammermann
众筹在世界范围内成为大众获得资金的流行方式。瑞士也存在众筹文化，但是并不是所有众筹项目都能成功。玩不转社交媒体的人，根本没有机会获得众筹。不太流行的艺术表演也很难利用众筹有所起色，瑞士的两个事例说明了一些问题。 ...
SDA-ATS/ts
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