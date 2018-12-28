自2008年起每年开春用厚厚一层锯末储存冬雪的做法，已让达沃斯得以把一条500米的越野滑雪雪道变成了一条4公里长的雪道。 (© KEYSTONE / Gian Ehrenzeller)

自2008年起每年开春用厚厚一层锯末储存冬雪的做法，已让达沃斯得以把一条500米的越野滑雪雪道，变成了一条4公里长的雪道。

这种做法人称“种雪”(snow farming)，在瑞士德语区更为普遍。滑雪区常常将其与雪炮共用，后者则是一种可以迅速把大量液态水转化成为高压雾化冰晶的电气装置，主要用于人工造雪。

瑞士联邦森林、积雪和地形研究院(WSL，多语)外部链接透露，种雪的做法是用一层隔热的锯末或木屑来储存过多的降雪或人造雪层。《晨报周日版》报导称，格劳宾登州达沃斯旅游局与WSL联手率先于2008年进行试验(多语)外部链接，此后阿德尔博登(Adelboden)、萨斯费(Saas-Fee)和坎德施泰格(Kandersteg)也相继采用了这一做法。

下雪吧

这份法语报纸指出，在1970-2015年间，瑞士的滑雪季节平均缩短了37天。

瑞士法语区电视台RTS上周日报道，在假期旺季到来之时，大量降雪与上周的温和气温却令中低海拔的滑雪区倍受压力。然而至少在法语区，各度假区的酒店似乎未受负面影响，弗里堡州(Fribourg)、沃州(Vaud)和瓦莱州(Valais)各酒店的住客人数都保持了冬季的正常水平。

RTS报道说，尽管天气过暖，但这一积极状态“主要归功于瑞士滑雪者的忠诚，他们占到了假期访客人数中的大多数”。

气温升高 瑞士气温第三高的暖秋 瑞士今年暖秋的气温是有记录至今的第三高。据瑞士气象局(MeteoSwiss)透露，9月初到11月底的气温比1981-2010年平均气温高了1.6摄氏度。 ... 此内容发布于2018年11月30日 下午2:15 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Switzerland records third-mildest autumn

Keystone-SDA/RTS/Le Matin Dimanche/cl

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