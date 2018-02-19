读读瑞士“国家账本”：社会福利，是政府最大财政支出项目

此内容发布于2018年2月19日 上午10:00 最后更新 - 2018年2月19日 -10:00

和欧洲其他国家一样，瑞士也面临着直接导致政府高昂财政支出的两大公共“困境”：人口老龄化和医疗卫生成本的爆炸式增长。 (Christian Aeberhard/13 Photo)

审读2017年瑞士“国家账本”，和往年别无二致，数额遥遥领先于其他开支的最大一笔国家财政支出，依然花费在社会福利上。回溯2017年，因政府在养老储蓄金以及医疗卫生上的投入有增无已，因此，瑞士在整体社会福利上的财政支出较往年增长了1.6个百分点，全年财政支出总额高达229亿瑞郎(折合人民币约为1569亿元)。



然而，根据瑞士联邦财政部出具的报告，鉴于去年向瑞士政府提交申请的寻求庇护者人数有所下降，因此受理移民相关事宜的成本性支出日渐缩减。



+ 2017年，瑞士难民庇护申请数量减少逾三成(德)外部链接



+ 瑞士联邦政府2017年度实际财政支出超出预算数百亿瑞郎(德)外部链接

(swissinfo.ch)

盘点各项政府财政支出，正因欧盟科研暨发展框架计划“地平线2020”(Horizon 2020)举足轻重，因此，瑞士去年在教育科研领域的开支与投入增幅最大(增长5.7%，政府支出达76亿元瑞郎，约合人民币521亿元)。而政府在交通上的开支则在2016年的基础上有所减少(降幅为0.6%，全年支出为91亿瑞郎，约合人民币624亿元)。



2017年，瑞士联邦政府之所以大幅超出预算，主要应归咎于始料未及的高额养老储蓄金和医疗卫生投入。



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