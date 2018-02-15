此内容发布于2018年2月15日 上午10:30 最后更新 - 2018年2月15日 -10:30

近年来，尼古丁替代产品种类愈发繁多。它们对身体的影响却尚不明了。 (ostancoff/123RF)

含有低量四氫大麻酚的大麻、电子烟、加热式非燃烧烟、网络游戏… 在当今社会，由于网络方便了物质和信息的传递，潜在致瘾事物大有势不可挡之势。一起来看看瑞士2018成瘾物质和行为大盘点。

致瘾产品近年来不断推陈出新，“创造力”无穷。尽管瑞士“瘾君子”的人数变化无几，但可供他们消费的产品却越来越丰富。这一趋势同新技术的出现不无关联。

“风险较小的替代产品可能会起到扩大消费群体的作用。”

Corine Kibora 引言结束

瑞士资讯swissinfo.ch：现在，越来越多让人造成心理、生理依赖的产品出现在瑞士市场上，国家应该对此作何反应？

Corinne Kibora：首先，要创造科研环境和条件，以求更好地了解这些产品的风险性。关于加热式非燃烧烟，所有我们能够获取的信息都来自制造商，信息的可信度自然也打了折扣。其次，必需明确新产品的合法范畴。令人遗憾的是，关于烟草的新法案在议会相关委员审议后失去了“棱角”，尤其在限制香烟广告的问题上大失力度。

就算电子香烟可以减少尼古丁对吸烟者身体的伤害，对传统香烟市场的抑制措施依然至关重要，比如限制或禁止广告，甚至是推广简易烟盒，抑或提高香烟价格。否则，风险较小的替代产品反而可能会起到扩大消费群体的作用。

瑞士资讯swissinfo.ch：86%的瑞士人都在频繁使用网络，这是否也是潜在的、导致成瘾行为的隐患？

C.K.：网络影响着我们生活的方方面面，在成瘾的问题上也不例外。它无疑是市场和广告推广的新大陆，烟草及酒精制造商必然有兴趣做这方面的大金主。另外，随着社交媒体的普及，每个网民都成了潜在的产品代言人，有时无意中就帮忙推销了产品。

为了应对这一现实，最好要加强广告管理，包括网上广告。另一方面，还要提高青少年对不同媒体的认知，帮助他们更好地识别那些背后隐藏着工业利益的信息。

瑞士资讯swissinfo.ch：网络本身也是致瘾因素，7万瑞士人过度依赖网络。这一现象有望得到改善吗？

C.K.：还不好说，因为情况复杂，而且发展迅速。我们使用智能手机并没有很长时间，如今就已经人手一台，包括低龄人群。调查网络的使用、明确网络的风险、开发对应的技术，这都需要时间。

人们已经开始意识到网络依赖的问题。世界卫生组织从今年起将同电子游戏相关的行为障碍定义为疾病，这是积极的信号。网络的使用并非绝对无害，这一点已经得到公认。当然情况也因人而异。过度使用网络的人往往有自恋倾向，极其需要被他人认可，或者自信心较小。解决这些心理问题需要通过其他途径，网络依赖只是一种表现。





(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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