Heidi in Japan的展覽現場

(Schweizerisches Nationalmuseum)

瑞士高山美景的最佳代言人，不是山川名勝的美麗照片，而是日本所創作的動畫影片《阿爾卑斯山少女》(Heidi)。這部於1974年製作的動畫片，不但走紅國際更成為今日瑞士旅遊的女英雄，為此前來尋找永恆瑞士少女的觀光客絡繹不絕。



Heidi這個常見的瑞士名字，至今還有不少上了年紀的老奶奶也同名。正因為是個一般人名，不能做商標的註冊登記，故而廣為觀光業相關公司使用。若在網路上搜尋Heidi可以找到為數不少的旅店、餐廳等等旅遊相關的詞條，小小的Heidi可以說是今日瑞士的觀光大使。



Heidi，真有其人?!

Heidi這樣鄉間出身，前往都市謀生的女孩，在上個世紀的瑞士不計其數。



19世紀末，雖然已經因為工業革命而逐漸進入以機器取代人力的階段，但這個西歐山間的小國，仍有多數人民倚賴農耕畜牧來維持生活。國內的人口壓力與生存問題，迫使瑞士人向外尋求發展，當時的瑞士政府計畫性地向國外勞動市場輸出人力。回想百年前，瑞士仍是一個看天吃飯的貧困農牧國家。



Heidi的阿姨(Tante Dete)也是來自農村的女孩，為過世的姊姊照顧留下的孤女。她先在德國法蘭克福找到了一個女傭工作，然後把Heidi也帶到德國，作為富裕人家千金小姐的伴讀小童。以今日社會學的視角，阿姨就是一個跨國移工，而Heidi則是跨國童工。童工現象，是一段瑞士社會的真實歷史。



彼時貧困孤兒也是瑞士一個顯見的社會問題，女作家喬安娜·史畢利(Johanna Spyri,英外部链接)關注到此一現象，寫下100多年前孤苦孩童的困苦與艱難，以童書的性質做為紀錄，1881年出版問世的Heidi是其作品之一。書中刻畫過往的困頓生活，而這一切辛酸卻化成阿爾卑斯山小女孩的一抹天真笑容，她的樂觀在百年後仍感動著全球無數的讀者。



譯成多國語言的Heidi至今仍是瑞士童書市場中長銷不墜的作品，吸引無數遊人前來瑞士，一探她的故鄉真貌，感受徜徉在藍天綠地的自然風情。



瑞士國家博物館展覽的物件並非只介紹古老文明，透過近代文物，喚起民眾的歷史意識，關注國家社會的演變，也是其目的之一。參觀民眾在新舊之間，感受人類這百年來快速的變遷，對文明演進有感，才不致在歷史洪流中迷失。有時感懷舊時光，更能珍惜科技進步的意義。 信息框结尾

登上瑞士國家博物館

今年(2019)瑞士國家博物館以日本動畫片《阿爾卑斯山少女》作為主題(Heidi in Japan，德)外部链接，展出瑞士故事與日本動畫結合的創作過程，向參觀民眾說明，書中的人物故事是如何躍上電視螢幕，成為家喻戶曉的人物。



名為「Heidi in Japan」的展覽，從7月7日開展，到10月13日結束。展出日本動畫公司於1970年代製作的手稿草圖，十分難得與珍貴。展覽中並向民眾解釋，在早期的動畫界，畫家們是如何用簡單的紙筆、圖稿堆疊的技術，創造出生動的戲劇效果。在電腦技術益加發達的今日，如此簡易的紙筆繪圖技術讓參觀者再一次看見動畫界40年來的演進。



從1974年問世之今，Heidi在日本走紅後相繼譯成20種語言，她的天真爛漫隨著影視傳播向世界展開，瑞士山間生活的自然閒適，也深刻地銘印在世人腦海中，進而促成今日的觀光發展。



Heidi in Japan展覽現場

(Schweizerisches Nationalmuseum)

而觀光的背後(德)外部链接，凸顯出在高度科技化與現代化的今日，人們對於大自然的渴求，以及如何放下心中急躁的心理需求。Heidi健康泛紅的臉龐、水汪汪的無邪大眼，和在都市中無法自處的困擾，都反映出現代人除物質之外的回歸自我與解放壓力的慾望。一本童書寫的不只是瑞士的歷史，也指出了今日人類文明的困境。

國家殿堂中孩童的鄉土教育

瑞士國家博物館服務的對象，不只是了解文字導覽介紹的成年人，許多的展覽也附有適合五歲以上孩童的說明導覽。孩子的歷史教育不能等，博物館的導覽員利用人偶、圖片、小劇場等等形式，用瑞士方言為現代孩子述說百年前Heidi如何離鄉背井、出外打拼。



導覽員詢問孩子們：「你們去過山上嗎？？山上有些什麼動物？你最喜歡故事裡的哪個人物？他在故事裡作什麼工作？」在簡單的提問中，五歲的孩子說出山上的風土樣貌與生活型態。百年前以農牧為主的經濟方式，再一次進入孩子的腦海。故事，對孩子總有無限的吸引力。



國家博物館露台野餐

(作者提供)

導覽員還準備了野餐，點心有麵包、乳酪、風乾肉品與牛奶，讓孩子們在博物館的露台上席地而坐。導覽員說道：「山上物產就是土地可以生長的東西，Heidi故事中的羊，生產羊奶，製作成羊奶乳酪。」瑞士飲食風格十分簡單，對於習慣精緻飲食的外國遊客來說或許相對貧乏，但這即是受自然環境限制而產生的結果。



自然條件左右人類物質文明的發展，在與自然界相處的過程裡，人的性格就此成形。瑞士人刻苦的態度，也是由此而來，Heidi山上的外公即是典型人物。



老故事裡刻畫的場景是原生土地的風貌，古典作品是今日的真實人文教材。在博物館的導覽中，孩子們感受不到高山的視覺差異，以及Heidi作為移工在城市裡的鄉愁。這樣孤寂的心理概念，透過導覽員的說明在孩子的心中具象化了，原來歷史與地理教育並不遙遠。



為求溫飽的瑞士移工史

瑞士人因為貧困而外移的歷史，與今日富足的社會，有著鮮明對比。除了Heidi之外，在瑞士還有另一個知名的故事幫助瑞士人民記住這段歷史。名為《烏黑兄弟(Die schwarzen Brüder)》的故事，說的是在同一個大時代下，義大利語區的少年如何被人口販子賣到義大利米蘭悲慘的故事。



阿爾卑斯山少女(Alpenmädchen Heidi)為日本導演高畑勳與宮崎駿的首度合作，為富士電視台「世界名作劇場」系列作品之一，共有52集，每集30分鐘，風靡全球、歷久不衰。也因此一動畫作品，將瑞士山間美景與人民生活銘印在全球觀眾的腦海中，也讓Heidi成為瑞士形象的最佳代言人。 信息框结尾

義大利米蘭是19世紀歐陸的國際大城，美輪美奐的樓房裡住著上流人士，而每棟樓房的煙囪都需要有人清理才能正常運作，那狹窄漆黑的管道，只有尚未發育完成的少年才爬得進去。人口販子把瑞士山間的農家小男孩帶往城市，像是牲畜般依體型、牙齒分級販賣，剝削、凌辱、虐待一樣也少不了。《烏黑兄弟》說的便是一群遭受此等虐待的瑞士男孩，因受不了壓迫為生存而起身抵抗的故事。



藝術作品的呈現型態有小說、電影和舞台劇等等，就如同Heidi的故事一樣，被瑞士人傳誦、記憶。但《烏黑兄弟》因故事情節寫實且悲情，便不像可愛的Heidi一樣廣為外國民眾熟知、喜愛。



童書之外的多角深意

一本書能成功到流傳百年，這絕對是作者在創作時無法想像的成果。



瑞士國家博物館2019 Heidi in Japan的展覽，不僅呈現了動畫史、瑞士民俗風情與瑞士歷史，也邀請日本專家為展覽舉辦戲劇史、藝術史與文學講座。瑞士童書在海外大放異彩，同時拉近了瑞士與世界的距離。童書與動畫成為學術界研究的題目，多角深意已超出作品本身。

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