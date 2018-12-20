2018年的夏天有多热？苏黎世动物园里的这只眼镜熊都要靠冰激凌降温。 (© KEYSTONE / ENNIO LEANZA)

2018年的夏天瑞士人感觉到了什么叫真正的炙热，一反往年温吞常态，烈日炎炎，就连夜晚也高温不下，让瑞士人也热汗淋漓了个够。现在终于得到官方证实，今年夏天瑞士阿尔卑斯以北地区是自1864年、有测试史以来最炎热的夏天，而以南地区是否也创了纪录，目前尚不能确定。



按照1961-1990年的重要气候数据，2018年瑞士阿尔卑斯以北地区的温度高出了2.5°C。这一超常的高温波并不单单出现在瑞士，欧洲其他国家也同样受到波及。2018年从4月初至11月，每个月的温度都过高，只有2月和3月比较冷。



尽管2018年之夏经历了阶段性热浪的冲击，但是却并未创造任何高温日纪录。按照瑞士电视台SRF气象部的说法，这是因为受一种叫Bise冷风的影响。2018年7月31日苏黎世达到了36°C，8月5日锡永达到36.2°C，而2015年日内瓦的39.7°C和2003年的酷夏，Misox达到了41.5°C，这两个纪录未被打破。



今夏瑞士许多高气压地区出现了大范围干旱，但是也未能打破1947年夏天的干旱纪录。一般情况下，干旱的年份降雨非常稀少，而2018年的暖冬1月北部地区是约150多年来雨水最多的一个月份，某些地区的11月和12月的降雨量也超过了平均水平。而南部地区11月底和11月初曾有几日几乎一刻不停地在下雨。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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