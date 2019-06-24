沃韦及其酿酒师节露天剧场，后面就是拉沃葡萄酒产区。 (© Keystone/ Valentin Flauraud)

酿酒师节(Fête des Vignerons，俗称“沃韦葡萄酒节”、“沃韦葡萄种植者收获节”)，这个每20年才在湖畔小城沃韦(Vevey)举办一届的传统节日，组织起来绝非轻而易举。将吸引来百万观众的多姿多彩的本地庆典，业已演变为堪比里约狂欢节的宏大活动，与之俱来的是节日组织的巨大挑战。

拥有2万坐席的圆形露天剧场像是架从天而降的巨型太空船，坐落在日内瓦湖畔的沃韦集市广场上。用红、黄、绿、棕四色装饰的这座剧场是即将开幕的酿酒师节(多语)外部链接的主打元素，而这个一世纪仅举办四次的节日注定会改变小城沃韦的面貌。

从7月18日至8月11日，预计将有百万观众涌入此地参加今年的节日，共同庆祝拉沃(Lavaux)与沙布来(Chablais)葡萄酒产区的酿酒传统。这个由当地酿酒师行会酒农兄弟会(Confrérie Des Vignerons，多语)外部链接自行组织的节日有着简陋的开端，在17、18世纪开办之初还只是一年一度的街头游行，后来渐渐演变成融合了传统歌曲、舞蹈与剧场表演，为期三周、绝无仅有的节日庆典与街头派对。

由索契和都灵冬奥会闭幕式导演丹尼尔·芬兹·帕斯卡(Daniele Finzi Pasca)执导的每天两小时的节目将动用逾7000名当地演员、歌手与乐手-他们几乎全都是志愿者。之后盛装的表演者与传统的主题-许多都和200多年前的首次庆祝活动一模一样-将涌向该城的大街小巷与各个酒吧。



更为复杂

举办这样的重大节日当然省不了钱。随着私营庆典的规模越办越大，预算也水涨船高。今年的成本将达到1亿瑞郎(约合6.87亿元人民币)，几乎是1999年上届节日的两倍。

“这个节日的规模向来都很宏大。18、19世纪修建表演会场都需要半年时间。这次我们也用了半年，但我们增加了它的复杂性，”节日执行总监弗雷德里克·霍尔(Frédéric Hohl)解释道。

成本的节节攀升也要部分归因于复杂的制作技术。

“1999年只有一个舞台。但现在一座露天剧场里就有五个舞台，这意味着五套不同的灯光与音响设备，以及五倍的技术人员数量，”霍尔透露。

修建这座剧场耗资1300万瑞郎(约合8943.5万元人民币)，其中仅灯光和音响就用去1200万瑞郎(约合8247.3万元人民币)。

俯瞰酿酒师节露天剧场里使用的世界最大的LED地板系统 (© Keystone/ Valentin Flauraud)

剧场里散落着八个32米高的电缆塔，上面共安装了400个扬声器。它还有世界最大的“LED地板”，这套可用来投射影像的互动式地板系统面积达1000平方米，比美国超级碗(Super Bowl)和欧洲歌唱大赛(Eurovision)上使用的还要大五倍。

走向环保

今年组织者还必须处理额外的环保要求。节日期间所用材料中约95%可以回收，或者可被重新出售或再次使用。此外还要采取其他特殊措施，以保护日内瓦湖的生态系统。

“1999年要取得在湖面上修建露台的批准，只需写封信给州水务局就成，”节日建筑经理丹尼尔·威利(Daniel Willi)告诉《24小时报》(24Heures)：“这次我们不得不先做公开征询和影响调研。为此事先专门派了潜水员下去，观察露台选址处的水下动植物状况。”

为能支撑住剧场旁设置的巨型餐饮专用露台，工作人员在湖中打了大约260根木桩，打桩更是使用了一种震动技术，以避免影响水体、伤害鱼类。

(© Keystone / Jean-christophe Bott)

必须移走的水下石块都被一一细心记录，节日结束后它们仍将“各归其位”。总体算下来，单是这些环保措施就用掉大约200-300万瑞郎。

租用街道

节日组织的复杂性，也体现在去年酒农兄弟会和沃韦有关部门棘手的谈判拉锯战里。双方最终达成协议，酒农兄弟会同意支付300万瑞郎，以租用集市广场、其他公共房屋及服务，和补偿当地商家。他们还必须重金投资安全措施。

“由于世界各地的恐怖袭击等状况，如今当地有关部门与安全专家的期待比20年前高多了。这完全是思维方式的改变，令办节日的费用更为昂贵，”酒农兄弟会会长弗朗索瓦·玛戈(François Margot)指出。

她也是将要参加这一重大节日的5500名演员中的一员 (Fred Merz | Lundi13 | Fête Des Vignerons.)

什么都要花钱，无论是雇佣工程师、租用1000个流动厕所，还是支付6000套到意大利订做的表演服装费用(多语)外部链接。

“我们估计，一切的成本都比20年前增长了25%，”霍尔表示。

志愿者

得到控制的一项预算是人员支出。这一项被保持在最低限度，因为在1万名工作人员和表演者中，大多数都是不领报酬的志愿者-他们可是节日的命脉。但要找到掌握所需技能的助手却是另一项挑战。

节日对当地志愿者虽仍有很大吸引力，但组织者也说，人们似乎不再像以前那样随叫随到，而当地企业也不太愿意让经理人员请假来帮忙。

“1999年，雀巢(Nestlé)和某些当地银行会给经理人员每周一个下午的假为节日工作。那是他们对节日的贡献，但20年来很多政策都已经变了，”酒农兄弟会秘书长萨比娜·卡鲁佐(Sabine Carruzzo)指出。

“现在已更加专业化，因为以前由志愿者担任的岗位如今都交给专业人员去做，特别是现在，人们的时间也少。”

装点着酿酒师节主题色的瑞士国际航空公司客机

(Confrérie des Vignerons)

自身成功的受害者



为了给扩大规模的节日庆典凑到足够资金-同时争取到600万瑞郎的大额利润，以使酒农兄弟会能继续存在20年-组织者们被迫延长一周的表演、多出售11万张票来支付额外成本。雀巢集团和瑞士国际航空公司(SWISS)等企业赞助商会承担总支出的大约20%。

今年还为一些瑞士州分配了专门的演出日，每个州将送来身着本州服装的表演团。本届节日在瑞士德语区和海外-尤其是美国、法国和德国-都加强了营销力度。

“如果把我们的商业计划送给任何一位金融家看，他们都会说‘别，别，别这么干，你们简直疯了’，”霍尔笑着说。

酿酒师节详情 第12届酿酒师节将于7月18日至8月11日举行。设有2万坐席的露天剧场将举行18场表演，每场表演的票价为79-359瑞郎不等(约合543-2467元人民币)。逾5500名演员、900名歌手和240名乐手将参加每场持续2小时的表演。 这一盛事的预算为1亿瑞郎。预计每天约有4万人前来-剧场里的1.95万名观众、1万名志愿者和其他工作人员，以及1万名游客。2016年该节日被授予联合国教科文组织世界文化遗产(英)外部链接地位。 信息框结尾



(翻译：于雷)

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