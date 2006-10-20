"热情周到 宾至如归"-洛桑美岸大酒店

此内容发布于2006年10月20日 下午4:52 最后更新 - 2006年10月20日 -16:52

150年洛桑美岸大酒店. (刘军)

在奥林匹克之都洛桑乌栖区(Ouchy)，有一座辉煌的大酒店，这就是建于1861年的洛桑美岸大酒店(Beau-Rivage Palace，Lausanne)。占地11英亩的美岸大酒店与举世闻名的奥林匹克博物馆连成一体，是各国游客到瑞士必看的旅游景点之一。

酒店经理梅乐女士(Irmgard L. Müller)是个中国迷，讲一口流利的中文。她说：“我的前生是个中国人，现在是半个中国人”。

150年来，美岸大酒店接待了无数的社会名流精英人士，从大文豪维克多・雨果到时装设计师夏耐尔，从电影大师卓别林到世界足球先生贝利，从约旦国王侯塞因和中东王室到南非总统曼德拉，难以统计。



酒店面对莱蒙湖，依山坡而建，充分利用地势。主体建筑外表古色古香，巴洛克和新古典主义的手工壁画、巨型吊灯和各类精美的摆设，给人富丽堂皇之感，仿佛置身于宫殿之中；而无线上网和各类健身服务设施，使客人在享受古典和豪华的同时，感受到现代化的便利。

美岸与中国

美岸大酒店和中国的关系，可以追溯到1953年。当时，在日内瓦出席印支国际会议的周恩来总理曾在此与卓别林会面，喝茶聊天，并合影留念，留下一段佳话。



近年来，随着中国与国际交往愈来愈频繁，胡锦涛、朱�F基、吴仪、李澜清、李长春、徐匡迪等中国高层领导人多次在此下榻，一些中国经贸、企业代表团也曾在此出席各类国际会议。



2003年6月，国家主席胡锦涛出席在法国埃维昂举行的八国首脑高峰会议期间就在美岸下榻。胡主席给大酒店留下的题词是：“热情周到，宾至如归”。

美乐女士的中国缘

说到美岸大酒店，就不得不提到酒店经理梅乐女士。当记者按约定的时间到美岸大酒店采访时，梅乐女士已早早地迎候在酒店大门口。



在这里工作了36年的梅乐女士主管酒店的外联和接待工作，酒店的大事小情都离不开她，她一边陪记者采访，一边一丝不苟地和老顾客寒暄、握手，回答工作人员的问询，没有一点高层管理人员的架子。



祖籍苏黎世的梅乐女士的母语是德语，还会讲法语、英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、意大利语、阿拉伯语，但更令记者惊奇的是，她还能讲一口标准的中文，我们的采访基本上是使用中文进行的。梅乐女士自豪地表示，接待胡锦涛主席时，胡主席还夸她的中文说得好呢。

前生是个中国人

梅乐女士从小就对中国发生了兴趣，自认为“前生是中国人，现在是半个中国人”。她的几位好朋友，如前雀巢公司总裁毛赫尔和前国际奥委会主席萨马兰奇都是“中国迷”。他们在一起经常谈论中国的传统文化、谈中国的发展变化。



从2000年开始，梅乐女士开始学汉语，为了强化对话能力，她常常和酒店的中国籍职员练习口语，还在家里安装了卫星接收天线，收看中央电视台CCTV4的节目。



梅乐给记者讲了在中国访问时遇到的故事。一天，在北京乘坐出租汽车。当司机知道她来自洛桑，就问梅乐女士是否认识萨马兰奇。梅乐回答，她不仅和萨马兰奇相识，而且还是好朋友。下车时，司机怎么也不肯收费。司机说，萨马兰奇是中国人民的老朋友，而您和萨马兰奇是朋友，所以也是中国人民的朋友。



事情已过去多年，但梅乐女士讲起这段往事，激动之情依然溢于言表。采访中，梅乐女士还拿出一位中国书法家寄给她的书法作品给记者看，上书“云龙”两个苍劲有力的大字，表达了书法家对美岸大酒店和梅乐女士的美好祝愿。



梅乐女士表示，随着2002年瑞中两国签署旅游目的地协定，将会有越来越多的中国游客来洛桑。她为中国人热情周到，乐于助人的精神所感动，希望在自己的酒店以优质的服务回报中国游客。

我没有理由不喜爱中国

梅乐女士对中国的“特殊爱好”让酒店的同事有些“嫉妒”。有同事开玩笑说，梅乐女士只对中国好。梅乐女士说“我喜爱中国文化，喜欢中国人。在中国旅行感受到的是热情、安全、稳定，我没有理由不喜爱中国。我不能容忍的是有些人根本没有到过中国，却根据道听途说来批评中国。中国的确还存在问题，但中国勤劳、善良，对未来充满希望，这是国家发展的前途，是最重要的”。她还告诉记者，她现在是瑞中经济协会理事，可以更具体地为瑞中友谊做些实事。

相关信息 最近几年来，美岸大酒店连续3年获得瑞士最佳酒店和1999年度最悠久历史酒店大奖。



酒店共有169套客房，包括33套风格迥异的套房、2个餐厅、3个酒吧和12个不同功能的宴会厅和会议厅。



来自34个国家的工作职员在酒店任职，是个小型联合国，可以满足来自世界各地游客的需求。



大酒店餐厅的服务人员还可以为客人表演中国茶艺。 信息框结尾

瑞士资讯及《光明日报》驻日内瓦记者 刘军

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