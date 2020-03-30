游客们扎堆在法国艺术家杰利柯·西奥多(1791-1824)的画作《美杜莎之筏》(卢浮宫)前拍照。 这幅画的绘制背景是1816年塞内加尔沿海发生的海难，并在1819年首次展出时揭发了惊天丑闻。“启发杰利柯作画的因素并非是人类命运本身，更多还与政治治理失败有关，更确切地说，是腐败的精英阶层的失败，他们在法国恢复君主制后重新获得了权力，并积极参与奴隶贸易等活动。”

