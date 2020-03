«Картинки» с выставки «Корабль не придет» («A ship will not come»)

“一艘不会来的船”这个展览源于处理老水手留下的super8影像资料时萌生的一个问题:这些“游客视角”影片如何能表达历史、政治甚至是美学见解? 前景:艾伦·塞库拉(Allan Sekula)拍摄的照片(美国,1951-2013),是《码头工人博物馆》组照的一部分。

游客们扎堆在法国艺术家杰利柯·西奥多(1791-1824)的画作《美杜莎之筏》(卢浮宫)前拍照。 这幅画的绘制背景是1816年塞内加尔沿海发生的海难,并在1819年首次展出时揭发了惊天丑闻。“启发杰利柯作画的因素并非是人类命运本身,更多还与政治治理失败有关,更确切地说,是腐败的精英阶层的失败,他们在法国恢复君主制后重新获得了权力,并积极参与奴隶贸易等活动。”

德国艺术家迪克·施密特(生于1965年)的作品聚焦于对历史的想象。他的这幅画作《无题》(方形沙龙1819 / 卢浮宫 2001/02)巧妙地利用了杰利柯的《美杜莎之筏》带来的公众反响。 (布面油画,位于《SIEV-X号:愈演愈烈的难民政治案例》系列画作中一幅三联画的中央,2001/02。由艺术家提供)。

上世纪60年代巴塞尔号(MS Basilea)水手用super8摄影机拍摄的镜头。除了船上平淡无奇的日常工作之外,水手们还可以见证一些著名的历史时刻,例如中国文化大革命期间的阅兵式,以及在今天的厄立特里亚,埃塞俄比亚已故皇帝海尔·塞拉西一世登上马萨瓦港的俄罗斯军舰。

多媒体艺术家Hira Nabi(生于1987年)的作品实现了历史研究和视觉制作之间的融合,通过图像和叙事的方式探讨记忆和历史之间、眼见和言传之间的关系。虚构纪录片《大地边缘消失的一切》研究了拆船场以及在巴基斯坦西南部加达尼市严苛条件下工作的拆船场劳工。

阿德南·索夫蒂奇(AdnanSoftić)的作品《毕比挑战》中,游轮和集装箱船相遇,上世纪90年代,德国政府在汉堡使用它来接收南斯拉夫内战难民。索夫蒂奇(Softić)曾居住在这艘船上,他的装置艺术品通过声音和图像重构了船上特有的生活方式。

(阿德南·索夫蒂奇,《毕比挑战》,塑料,2018年)。 迪克·施密特(Dierk Schmidt)的作品《仇外:翻船现场》,献给10月19日上午印度洋上353名被淹死的寻求庇护者(亚克力油画+PVC底板,出自《SIEV-X号:愈演愈烈的难民政治案例》系列画作,2001/02。由艺术家提供)。



