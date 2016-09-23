此内容发布于2016年9月23日 上午11:00 最后更新 - 2016年9月23日 -11:00

如果说互联网上每条信息的每个字节都需要一个存储的物理空间，那么毫无疑问，最为安全可靠的保存之地当属瑞士隐秘的深山幽谷。

距离苏黎世80公里处，深藏着一座瑞士历史上建造规模最庞大的军事掩体。

2011年，这座防空掩体成功转型为一所数据中心，如今这家数据托管之地由Deltalis公司负责运营。由于地理位置与欧洲最重要的网际网络主干-蔓延贯穿于意大利米兰和瑞士苏黎世之间高速公路下的网络电缆-极为接近，因此该数据中心以较高的响应速度和较低的延时而闻名业界。

鉴于瑞士在社会稳定和数据安全保护领域的法律方面享有极高的声誉(瑞士政府只允许第三方在瑞士法庭批准的情况下查看他人存储在数据中心的信息)，因此瑞士成为业界公认的数据信息存储最为安全可靠的国家之一。

美国高纬环球咨询公司(Cushman & Wakefield)发布的2016年度数据中心风险指数报告，详细考量了诸如自然灾害、政治风险、网络连接、可持续性和能源安全等多方面因素，对多国数据中心的优劣性进行综合排名。在数据存储最具吸引力国家排行榜单上，瑞士名列探花之位。

Deltalis的客户关注的焦点普遍集中于安全性能上。他们中既有电子邮件虚拟主机服务和云计算提供商，也不乏金融机构及制药公司。据Deltalis数据公司的首席执行官Frank Harzheim透露，该公司旗下近一半的客户都是来自瑞士境外，并呈现出一种上升趋势。

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