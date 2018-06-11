此内容发布于2018年6月11日 上午9:30 最后更新 - 2018年6月11日 -09:30

历经一系列的严格测试，2018年俄罗斯世界杯官方指定用球日前已获瑞士联邦材料测试与开发研究所(Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology，EMPA)通过审核。(瑞士公共电视台SRF，瑞士资讯swissinfo.ch)



回溯过往22年，瑞士联邦材料测试与开发研究所一直致力于为国际足联FIFA进行官方用球测试-当然，并不是每一个足球都能作为合格成品在“体检”中过关。虽然有些守门员对本届世界杯官方指定用球的飞行特性颇有微词，但阿迪达斯最具代表性的大赛用球系列“Telstar 18”，仍然顺利获批成为此次比赛用球。



据瑞士联邦材料测试与开发研究所介绍(英、德、法)外部链接，它对足球的检测，绝不仅限于精确测量球的周长和重量。尽管在水箱中经多达250次挤压，被测试的Telstar 18依然只吸入了最少量的液体，从而确保能够保持充气状态，并且当该球从两米处撞向地面时，还能始终回弹至同等高度。最后值得一提的是，被测试足球即便是以每小时50公里的速度朝着钢制墙体上撞击2000次，球体也必须维持原状。



+了解瑞士联邦材料测试与开发研究所工作详情(英)外部链接



上述足球“体检”步骤，是由位于圣加仑的瑞士联邦材料测试与开发研究所专家团队为官方比赛用球特别设计的。这些测试方式被正式采纳后，专家们发现，并非所有足球制造商都能成功满足世界杯指定用球的性能要求。“经历了测试之后，有些皮革足球要么膨胀得相当厉害，要么就吸入了大量的水。”在仿生膜与纺织品实验室工作的Martin Camenzind表示：“现如今出产的足球都是胶合或锻接的，这是因为随着时间的推移，传统的线缝足球会退出历史舞台。同样地，绝大多数传统皮革足球也会让位于塑制足球，因为后者的表面带有特殊的粗糙织纹，从而让球员们更容易传球，尤其是当场地地面潮湿时。”

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