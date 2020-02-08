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阿尔卑斯山区生活

景观与植物 瑞士高山生物多样性的丧失

fiori di fronte a un ghiacciaio

格劳宾登州(Granbünden)科尔瓦奇(Corvatsch)冰川脚下的冰川毛莨。(摄影师姓名不详)

ricercatore in montagna

植物学家Volkmar Vareschi在伯尔尼高地(Oberland Bernese)奥博堡峰(Oberberghorn)微观气候观测站进行数据分析。(Werner Lüdi，摄于1932年8月)

fiori che spuntano dalla neve

冰雪尚未消融前绽放花朵的高山钟花-取景点为瑞士瓦莱州(Valais)采尔马特(Zermatt)上方2800米高度的戈尔内格拉特(Gornergrat)。(Wilhelm Heller，摄于1924年)

tronchi d'albero

提挈诺州(Ticino)截去树梢的树木。截梢技术是一种古老的修剪树枝的方法，其目的是为家畜提供草料。(摄于1890年–1910年间)

abete rosso e tronco di larice

格劳宾登州苏塞尔瓦(Surselva)地区的红色冷杉。(Karl Hager，摄于1900年-1918年间)

格劳宾登州瑞士国家公园高处的一株落叶松的树干。(Herman Langen，摄于1914年)

foresta

位于卢塞恩(Luzern)附近1750米高处的中欧山松林木带的一处泥炭沼。(J. Aregger，摄于1944年)

case distrutte

马基亚山谷(Valle Maggia)的一处村落被山体滑坡所摧毁，此次灾难造成10人遇难。提挈诺州频繁发生山体滑坡，这是19世纪防护林遭到大规模砍伐后森林稀疏导致的恶果。(Anton Krenn，摄于1924年)

donna sul terreno

卢塞恩附近泥炭沼的地层中保留着数千年前的种籽，采集地层样本在实验室进行分析可以重建植物史。

campi coltivati

瓦莱州1200米海拔的粮田。(Werner Lüdi，摄于1954年)

paesaggio

施维茨州(Schwyz)艾因西德伦(Einsiedeln)附近的泥炭沼，5年后该地区被锡尔(Sihl)水库所淹没。(W. Marthaler，摄于1934年)

botanici all'aperto

与一组植物学家一道，Carl Schröter(左三)在施维茨州艾因西德伦附近研究脱水后的泥炭样本。(摄影者姓名不详，摄于1901年-1908年间)

Bildergalerie über Vegetation um die Jahrhundertwende

人类活动与农业发展深深改变了阿尔卑斯山全貌，包含几张瑞士最早彩色风景照的一本插图册追溯了生态系统研究之初的情形，提醒公众对走向消亡的瑞士生物多样性进行反思，生物多样性丧失这一问题比以往任何时刻都更具现实意义。

1880年前后，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)植物学教授Carl Schröter(德、英)外部链接(1855-1939)开始拍摄各种生态环境下的植物。与他的一名学生Eduard Rübel(德)外部链接(1876-1960)一道，这位景观与物种保护领域的先锋意欲研究影响生物多样性的各种因素，除了考证高山植物外，他还开始对几乎瑞士所有地区的景观以及人类活动-从人类分布到农业发展-对景观造成的影响收集资料，这一包罗万象的研究方式至今仍被采用。

将植物学与地理学融汇一体，通过研究聚集而生、适应不同环境的植物物种，植物地理学聚焦于生态系统及其发展动态。归功于诸多植物地理学家的辛勤工作，瑞士在保护生物多样性以及自然方面因此奠定了坚实的基础，其中包括瑞士国家公园的创建。

不仅如此，Carl Schröter教授以及Rübel植物地理研究所收集的图像均存放在苏黎世联邦理工学院图书馆档案室，这些照片阐述了农业机械化时代以前阿尔卑斯山区的生态及自19世纪末以来瑞士景观转变的方式。生物多样性的骤减以及地质学问题如今已成为令人忧心忡忡的切实问题。瑞士的生物多样性“不尽如人意”，瑞士联邦环境署(OFEV)表示，瑞士一半的生态环境以及1/3的物种都处于濒危状态。

瑞士资讯swissinfo.ch在此甄选的照片-包括几张由瑞士出版商Scheidegger&Spiess 出版的Dokumentierte Landschaft(英、德)外部链接(景观资料)图册里出现的瑞士最初的彩色风景照-旨在推广历史文献资料并鼓励对生态多样性进行进一步研究。

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