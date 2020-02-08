人类活动与农业发展深深改变了阿尔卑斯山全貌，包含几张瑞士最早彩色风景照的一本插图册追溯了生态系统研究之初的情形，提醒公众对走向消亡的瑞士生物多样性进行反思，生物多样性丧失这一问题比以往任何时刻都更具现实意义。

1880年前后，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)植物学教授Carl Schröter(德、英)外部链接(1855-1939)开始拍摄各种生态环境下的植物。与他的一名学生Eduard Rübel(德)外部链接(1876-1960)一道，这位景观与物种保护领域的先锋意欲研究影响生物多样性的各种因素，除了考证高山植物外，他还开始对几乎瑞士所有地区的景观以及人类活动-从人类分布到农业发展-对景观造成的影响收集资料，这一包罗万象的研究方式至今仍被采用。

将植物学与地理学融汇一体，通过研究聚集而生、适应不同环境的植物物种，植物地理学聚焦于生态系统及其发展动态。归功于诸多植物地理学家的辛勤工作，瑞士在保护生物多样性以及自然方面因此奠定了坚实的基础，其中包括瑞士国家公园的创建。

不仅如此，Carl Schröter教授以及Rübel植物地理研究所收集的图像均存放在苏黎世联邦理工学院图书馆档案室，这些照片阐述了农业机械化时代以前阿尔卑斯山区的生态及自19世纪末以来瑞士景观转变的方式。生物多样性的骤减以及地质学问题如今已成为令人忧心忡忡的切实问题。瑞士的生物多样性“不尽如人意”，瑞士联邦环境署(OFEV)表示，瑞士一半的生态环境以及1/3的物种都处于濒危状态。

瑞士资讯swissinfo.ch在此甄选的照片-包括几张由瑞士出版商Scheidegger&Spiess 出版的Dokumentierte Landschaft(英、德)外部链接(景观资料)图册里出现的瑞士最初的彩色风景照-旨在推广历史文献资料并鼓励对生态多样性进行进一步研究。

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