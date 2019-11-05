瑞士资讯(swissinfo.ch)的前七十年是怎样的？回答很简单：一家广播电台。

从上世纪30年代中期到2004年，瑞士的对外新闻服务机构是瑞士国际广播电台(SRI)。它的最初几十年正值短波广播的全盛时期。当时短波广播是直接从国外获取新闻的唯一方式。

瑞士资讯前身SRI的简略历史可以帮助您了解上面视频里的内容。



SRI在1935年刚成立时的名字是瑞士短波服务。最初的广播节目有德语、法语、意大利语和英语，后来又增加了其他欧洲语言和阿拉伯语，并更名为瑞士国际广播电台。

从最早的第二次世界大战时期，然后是数十年的冷战，直到上个世纪90年代早期的第一次海湾战争时期，瑞士国际广播都被视为一个中立的声音。

九十年代也是瑞士短波广播开始走向终结的十年。卫星传输取代了短波发射塔，随后在1999年瑞士资讯作为SRI网站上线时被互联网取代。

+ 当瑞士之声在互联网上找到出路外部链接



2004年，作为财政预算削减措施的一部分，SRI停播。但是瑞士资讯继续存在。现在，瑞士资讯仅在网上制作节目，但语种增加了俄语、日语和中文，并增加了更多的视频和音频报道。

瑞士资讯的记者们用十种语言工作，相互之间紧密合作。他们为自己的新闻报道提供必要的背景知识，以使世界上任何一个地方的人在读到、看到或听到这些报道时都能够理解其内容。

“来自……的声音”系列

这篇文章是“来自……的声音”系列的一部分，该系列由我们与合作伙伴波兰广播电台外部链接、加拿大国际广播电台外部链接、罗马尼亚国际广播电台外部链接和捷克斯洛伐克国际广播电台外部链接共同制作，这些电台的记者将制作更多视频把他们国家发生的事物介绍出来。

信息框结尾

点击这里查看其他古老广播电台：



捷克斯洛伐克广播电台在本国重大历史事件中多次发挥重要作用。例如，1968年捷克斯洛伐克遭到华沙条约国军队入侵之际，尽管苏军士兵最后占领了电台大楼，但是电台员工仍然在不同的播音室里坚持继续播音。今天的捷克广播电台是一家公共电台，拥有四个国家台和数个地方台，以及数码广播台和新闻网站。

在90多年的时间里，波兰广播电台播出的节目一直陪伴着国内外的波兰人，只有二战期间除外。1939年9月1日，德国的入侵使波兰广播电台的广播中断了。电台在最后一次播音时播送了关于德军入侵的重要新闻，向波兰人发出警告，此后沉寂六年之久。波兰广播电台保存的那个残酷时期的录音是非常有价值的文献。



罗马尼亚电台迄今已有91年历史。它陪伴罗马尼亚人走过两次世界大战之间的时期，二战时期和共产党统治时期。法西斯和共产党的统治都让电台受到限制和审查。1989年后，罗马尼亚电台重新成为公共媒体服务机构。



自1945年2月25日起，加拿大就通过加拿大国际广播电台向世界发出自己的声音。一开始是通过短波广播，后来是通过网络。如今加广的网站保留了英语、法语、西班牙语、中文和阿拉伯语这五种全世界使用最广泛的语言，继续向世界各地的网友和听友介绍加拿大并与他们进行交流互动。



瑞士资讯swisinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram