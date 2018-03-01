极端低温 瑞士冰雪谱写的诗歌 文化 气象 ... 打印 评论 其他4种语言 其他4种语言 其他4种语言 (ar) منحوتات جليدية لا تخلو من شاعرية.. (en) The poetry of ice sculptures (es) Poéticas composiciones en hielo (ja) 自然が生み出した氷の彫刻 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E6%9E%81%E7%AB%AF%E4%BD%8E%E6%B8%A9_%E7%91%9E%E5%A3%AB%E5%86%B0%E9%9B%AA%E8%B0%B1%E5%86%99%E7%9A%84%E8%AF%97%E6%AD%8C/43937322" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2018年3月1日 上午11:07最后更新 - 2018年3月1日 -11:07 随着瑞士气温持续低于零度，来看看大自然为我们带来了什么：在瑞士法语区拍摄的冰雕。(RTS，瑞士资讯swissinfo.ch) 结冰记录 瑞士少见却不罕见的寒冬 作者： Thomas Kern 瑞士的冬天也会发威的：周日以来，瑞士受西伯利亚寒流的侵袭，一反往年常态，已经连续数日持续零下温度，就连平原地区的气温也最低达到了-16°C。外加瑞士特有的一种名叫“比丝”(Bise)的冷风，令往常喜欢“耍单”的瑞士人，都不得不全副武装地上路了。 ... 环保 其他7种语言 阿拉伯语 (ar) موجة صقيع تجتاح سويسرا 德语 (de) Kältewelle - und alles steht still 英语 (en) Freeze frames: when Siberia comes to Switzerland 西班牙语 (es) Noche siberiana en Suiza con hasta 38 grados bajo cero 日语 (ja) スイスにシベリア襲来 葡萄牙语 (pt) Temperaturas abaixo de zero 俄语 (ru) Сибирские морозы в Швейцарии Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技