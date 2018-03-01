结冰记录 瑞士少见却不罕见的寒冬

作者： Thomas Kern

瑞士的冬天也会发威的：周日以来，瑞士受西伯利亚寒流的侵袭，一反往年常态，已经连续数日持续零下温度，就连平原地区的气温也最低达到了-16°C。外加瑞士特有的一种名叫“比丝”(Bise)的冷风，令往常喜欢“耍单”的瑞士人，都不得不全副武装地上路了。 ...