Marc Renaud在他新近出版的画册里，尝试着展示我们看不见的事物。他的照片讲述了电，这种我们虽然看不见、却常常使用，而且几乎遍布了整个现代生活的力量。

虽然我们无时无刻不在用电，但是却意识不到它的存在，直到它消失的那一刻为止，比如当火车停止运行、超市收银机无法工作，或者智能手机无法充电的时候。这种的经历就是断电，也叫停电。



自然的力量

是水，是风，是太阳和(仍然是)化石燃料生成了电。电不是人类的发明，它原本就存在于自然界之中。然而，直到几百年前，人类才学会控制它，利用它。电和电之前的能量载体，像冰川尽头的涓涓细流，或者实验室里放电时的电光乍闪，很少能用图像展现出来。

图像的力量

我们看到的并不多。Marc Renaud的图像语言，简洁而克制。他在创作时深思熟虑，精心地选择对象，然后就倚重于另外一种力量，图像的力量。因为他深知，他的摄影美学始终为主题服务。

这样，在翻阅画册时，我们可以构建起自己心中的电的图像。看不见的电流昼夜地流动，然而悖论的是，摄影师拍摄的却常常是那些在我们看来笨重的、静态的、不可移动的物体。

然而，给晨浴的水加热、为冰箱里的啤酒降温、每天清早启动城际列车、用墙壁插座上为手机充电的，依然是看不见、难以触摸、没有重量的电流。

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