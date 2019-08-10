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没有停电 电流

苏黎世联邦理工大学(ETHZ)高压实验室课堂

苏黎世联邦理工大学(ETHZ)高压实验室课堂

Gösgen核电站的冷却塔，Däniken (索罗图恩州)

Gösgen核电站的冷却塔，Däniken (索罗图恩州)

Trafo

变电站，Köniz (伯尔尼州)

Flüsschen

Borgne d'Arolla河，Bas Glacier d'Arolla冰川至Bertol inférieur堤坝段，Arolla (瓦莱州)

高压输电线塔，Inden (瓦莱州)

高压输电线塔，Inden (瓦莱州)

Chavalon退役热电厂的涡轮机外壳，Vouvry (瓦莱州)

Chavalon退役热电厂的涡轮机外壳，Vouvry (瓦莱州)

Gösgen核电站的冷却塔，Däniken (索罗图恩州)

Gösgen核电站的冷却塔，Däniken (索罗图恩州)

Vieux-Emosson大坝，Finhaut (瓦莱州)

Vieux-Emosson大坝，Finhaut (瓦莱州)

Beznau核电站模拟指挥室, Döttingen (阿尔高州)

Beznau核电站模拟指挥室, Döttingen (阿尔高州)

Grand-Dixence水电站Fionnay-Péroua隧道的检查通道，Nendaz (瓦莱州)

Grand-Dixence水电站Fionnay-Péroua隧道的检查通道，Nendaz (瓦莱州)

Chavalon退役热电厂的冷却塔，Vouvry (瓦莱州)

Chavalon退役热电厂的冷却塔，Vouvry (瓦莱州)

Parabolspiegel-Solarkollektor, Institut für Solartechnik, Rapperswil-Jona (SG)

太阳能技术研究所的抛物面形太阳能收集器，Rapperswil-Jona (圣加伦州)

电力变压站，Bevaix (纳沙泰尔州)

电力变压站，Bevaix (纳沙泰尔州)

水电站，Fieschertal (瓦莱州)

水电站，Fieschertal (瓦莱州)

德国卡尔斯鲁厄市 Rheinhafen火力发电厂的储煤库。硬煤来自俄罗斯、哥伦比亚、美国、波兰和南非。

德国卡尔斯鲁厄市Rheinhafen火力发电厂的储煤库。硬煤来自俄罗斯、哥伦比亚、美国、波兰和南非。

Gösgen核电站反应堆建筑物内的物料闸，Däniken (索罗图恩州)

Gösgen核电站反应堆建筑物内的物料闸，Däniken (索罗图恩州)

Grand-Dixence水电站Fionnay-Péroua隧道，Nendaz (瓦莱州)

Grand-Dixence水电站Fionnay-Péroua隧道，Nendaz (瓦莱州)

苏黎世联邦理工大学(ETHZ)的高压实验室

苏黎世联邦理工大学(ETHZ)的高压实验室

没有停电

Marc Renaud在他新近出版的画册里，尝试着展示我们看不见的事物。他的照片讲述了电，这种我们虽然看不见、却常常使用，而且几乎遍布了整个现代生活的力量。

虽然我们无时无刻不在用电，但是却意识不到它的存在，直到它消失的那一刻为止，比如当火车停止运行、超市收银机无法工作，或者智能手机无法充电的时候。这种的经历就是断电，也叫停电。

自然的力量 

是水，是风，是太阳和(仍然是)化石燃料生成了电。电不是人类的发明，它原本就存在于自然界之中。然而，直到几百年前，人类才学会控制它，利用它。电和电之前的能量载体，像冰川尽头的涓涓细流，或者实验室里放电时的电光乍闪，很少能用图像展现出来。

图像的力量

我们看到的并不多。Marc Renaud的图像语言，简洁而克制。他在创作时深思熟虑，精心地选择对象，然后就倚重于另外一种力量，图像的力量。因为他深知，他的摄影美学始终为主题服务。 

这样，在翻阅画册时，我们可以构建起自己心中的电的图像。看不见的电流昼夜地流动，然而悖论的是，摄影师拍摄的却常常是那些在我们看来笨重的、静态的、不可移动的物体。 

然而，给晨浴的水加热、为冰箱里的啤酒降温、每天清早启动城际列车、用墙壁插座上为手机充电的，依然是看不见、难以触摸、没有重量的电流。

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