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破产 越来越多的瑞士人放弃继承遗产

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在瑞士，放弃继承权的人越来越多，因为他们的父母去世时留下的是负债资产。 

放弃继承权相当于宣告破产，发布这种官方声明需要花费大约100瑞士法郎(107美元)。在过去的五年中，放弃继承权的个案数量增长了30%，2015年有超过5800起个案中的继承人选择放弃继承遗产。(RTS/瑞士资讯swissinfo.ch)

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