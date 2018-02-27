破产 越来越多的瑞士人放弃继承遗产 社会 ... 打印 评论 其他2种语言 其他2种语言 其他2种语言 (en) More and more Swiss renounce their inheritance (pt) Cada vez mais suíços renunciam às suas heranças 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E7%A0%B4%E4%BA%A7_%E8%B6%8A%E6%9D%A5%E8%B6%8A%E5%A4%9A%E7%9A%84%E7%91%9E%E5%A3%AB%E4%BA%BA%E6%94%BE%E5%BC%83%E7%BB%A7%E6%89%BF%E9%81%97%E4%BA%A7/43930568" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2018年2月27日 上午9:59最后更新 - 2018年2月27日 -09:59 在瑞士，放弃继承权的人越来越多，因为他们的父母去世时留下的是负债资产。 放弃继承权相当于宣告破产，发布这种官方声明需要花费大约100瑞士法郎(107美元)。在过去的五年中，放弃继承权的个案数量增长了30%，2015年有超过5800起个案中的继承人选择放弃继承遗产。(RTS/瑞士资讯swissinfo.ch) Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技