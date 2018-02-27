此内容发布于2018年2月27日 上午9:59 最后更新 - 2018年2月27日 -09:59

在瑞士，放弃继承权的人越来越多，因为他们的父母去世时留下的是负债资产。



放弃继承权相当于宣告破产，发布这种官方声明需要花费大约100瑞士法郎(107美元)。在过去的五年中，放弃继承权的个案数量增长了30%，2015年有超过5800起个案中的继承人选择放弃继承遗产。(RTS/瑞士资讯swissinfo.ch)

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