距离瑞士热气球驾驶者贝特朗·皮卡尔(Bertrand Piccard)偕同英国同好-副驾驶布莱恩·琼斯(Brian Jones)操控“百年灵轨道飞行器3号”热气球(Breitling Orbiter 3)完成人类首次搭乘热气球不间断、不着陆环球之旅的壮举，迄今已有整整20年了。



搭乘热气球以俯瞰的方式环游地球，曾一度被视为20世纪最了不起的终极冒险之举。此前，身价不菲、且凭借特立独行而著称的英国航空冒险家理查德·布兰森(Richard Branson)，和同样在业界享有盛誉、来自美国的史蒂夫·福塞特(Steve Fossett)，都曾经屡屡试水，遗憾的是，所有尝试均已失败告终。而他们并非唯一的败军之将：盘点1999年之前所有跃跃欲试尝试驾驶热气球环游世界的冒险者，在全球范围内，相继共有10支团队先后21次向这一宏伟目标发起冲击，却无一例外地无功而返。



贝特朗·皮卡尔(英)外部链接也曾于1997年和1998年两度试图完成这项“极限挑战”，虽然折戟沉沙，但他凭借屡败屡战的精神，最终于次年携手布莱恩·琼斯，在第三次尝试中成功完成了史无前例的挑战搭乘热气球环球之旅。



两名热气球驾驶员历时21天，从阿尔卑斯山脉飘过北非、阿拉伯沙漠、太平洋、中美洲、大西洋，一路良好应对复杂多变的气象，最终于1999年3月21日在埃及沙漠中平安着陆。无论是在持续飞行距离还是飞行时长上，此次航程都是热气球飞行史上当之无愧的第一名。

高科技热气球



百年灵轨道飞行器3号热气球在充分充气状态时，高度会达到55米。它一路所使用及消耗的燃料为丙烷，而丙烷被装载于沿热气球吊舱边沿固定安装的轻型钛钢气瓶里。



贝特朗·皮卡尔团队在升空前临时决定增加四个丙烷气瓶，而正是这批新增加的燃料，对于那次旅行起到了至关重要的作用。现如今，当时所使用的热气球吊舱作为展品被放置在位于美国华盛顿西郊Dulles机场的美国国家航空航天博物馆(National Air and Space Museum，英)外部链接分馆内。



贝特朗·皮卡尔的父亲是瑞士知名深海探险家及发明家雅克·皮卡尔(Jacques Piccard，英)外部链接，而他的爷爷则为大名鼎鼎、同样能上天入地的热气球传奇驾驶者奥古斯特·皮卡尔(Auguste Piccard)。2016年，贝特朗·皮卡尔又再度启程，与安德烈・博尔施伯格(André Borschberg)共同完成了史上首次未使用一滴燃油、纯粹凭借太阳能飞机环游地球一周的创举。与此同时，他本人也是清洁能源坚定不移的倡导推广者。



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