此内容发布于2018年7月8日 上午9:00 最后更新 - 2018年7月8日 -09:00

费德勒：“在我心里，我的妻子米尔卡才是值得珍视的明星。”(瑞士电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)

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