费德勒的爱妻 米尔卡 体育 精典特刊: 瑞士网球天王 ... 打印 评论 其他4种语言 其他4种语言 其他4种语言 (ar) ميركا (en) Mirka (es) Mirka (ja) フェデラーの妻、ミルカさん 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E8%B4%B9%E5%BE%B7%E5%8B%92%E7%9A%84%E7%88%B1%E5%A6%BB_%E7%B1%B3%E5%B0%94%E5%8D%A1/44233546" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2018年7月8日 上午9:00最后更新 - 2018年7月8日 -09:00 费德勒：“在我心里，我的妻子米尔卡才是值得珍视的明星。”(瑞士电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch) Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体