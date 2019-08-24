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瑞士职场

黑色的金子 瑞士深山中的卖炭翁

Markus Wicky mit geschwärztem Gesicht vor dem Kohlehaufen

Markus Wicki是一位农民，同时也是一位烧炭人。烧炭人在瑞士常常是童话和恐怖故事中的可怕人物，因为他们一般浑身黝黑、孤独地生活在森林中，几个星期才回村一次。

Sicht auf die Holzbeigen im Tal

附近森林中的各种木材都可以用来烧炭。

Wicky schichtet Holz

Wicki将木材堆成蒙古包的形状，高度大约为4米。

Fertig geschichteter Holzhaufen

在木堆的中心有一个砖炉，烧红的木炭最后都会集中在炉子里。

Wicky schaufelt Kleinspan

烧炭是一项非常辛苦的体力活。

炭窑上面用松枝覆盖，最后还要盖上一层炭灰和泥土，直至炭窑搭成，大约需要两周的时间。

Schwelende Kohle

Wicki在柴堆里打了几个气孔之后(因为火焰需要氧气)，便点燃了砖炉。

Wicky auf dem mottenden Kohlehaufen

在之后的两个星期里，Wicki就得日夜坚守柴窑，有的时候增添燃料，有的时候用冷水降温，以保持柴堆的稳定。

Wicky schläft im Schopf

每两个小时就要检查一下柴堆，因此他在柴堆旁边安置了一个建筑工地上用的那种活动房，解决睡觉问题。

Schwelender Kohleberg

如果冒白烟，说明木材里还含有水分，还需要继续燃烧。

Schwelender Haufen in der Nacht

当烟变成了蓝色，说明炭已烧成。

Fadenspule vor Kohlesäcken

烧成的木炭必须被覆盖着冷却4周，才能装袋出售。

Eine handvoll Kohle

这种手工制作的木炭，又有“黑金”之称，闻起来有种刺鼻的味道，滑落的时候发出像玻璃般“哗哗”的声音，而且燃烧时间要比工厂制造出来的木炭长。

Bildergalerie über Köhlerei

夏天，瑞士人喜欢烧烤，每年瑞士人消耗10'000吨木炭，用于烧烤。瑞士本国的木炭供不应求。瑞士中部目前仅剩9位手工木炭制造者，其中一位就是农民Markus Wicki。他的木炭在瑞士深受欢迎。

在卢塞恩州的一个名叫Entlebuch的偏僻山谷中，Wicki终年烧炭。对于这位农民来说，这是对生活的补贴，瑞士的农民很多时候都需要搞些副业来支持生活。在这片山谷中，林子遍地都是，而木材运出山却需要破费周折，因此木炭都在林子里就地生产。Markus Wicki和他的同行是一部纪录片中的主角，这部纪录片反映了古老的烧炭传统和烧炭人的艰苦生活。在影片中一脸炭黑的Wicki讲述：“作为一位农民，在保证农务的同时兼顾烧炭是怎样的不易。”他的主业是饲养小牛，而烧炭却保障了他的一半收入。

Wicki和他的助手一起，每次生产大约6吨木炭，这些助手们大多数是附近村的退休农民。“烧炭是一项辛苦的工作，”Wicki说，在烧炭期间，他根本不知道什么是空余时间。因为烧炭的火必须24小时有人监控。Wicki很可能是家族中最后一位烧炭人，他有三个女儿，对未来都另有打算，而烧炭是一种非常艰苦的体力活，很难找到接班人。

烧炭在Wicki生活的这片山谷有着悠久的历史，木炭能产生很大热量，以前用于采矿、玻璃制造和打铁。

随着道路的扩建、电力的发展，木炭的需求迅速缩水，熨斗和炉灶都可以用电力支持，而国外进口的硬煤则价格更加优廉，因此木炭市场曾一度黯然失色。

重获光明

1986年，现已去世的前国会委员Otto Ineichen提出，在瑞士推广木炭烧烤模式，得到广大响应。如今Entlebuch的烧炭人每年向零售商销售17'000袋6公斤包装的木炭。

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