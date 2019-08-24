夏天，瑞士人喜欢烧烤，每年瑞士人消耗10'000吨木炭，用于烧烤。瑞士本国的木炭供不应求。瑞士中部目前仅剩9位手工木炭制造者，其中一位就是农民Markus Wicki。他的木炭在瑞士深受欢迎。

在卢塞恩州的一个名叫Entlebuch的偏僻山谷中，Wicki终年烧炭。对于这位农民来说，这是对生活的补贴，瑞士的农民很多时候都需要搞些副业来支持生活。在这片山谷中，林子遍地都是，而木材运出山却需要破费周折，因此木炭都在林子里就地生产。Markus Wicki和他的同行是一部纪录片中的主角，这部纪录片反映了古老的烧炭传统和烧炭人的艰苦生活。在影片中一脸炭黑的Wicki讲述：“作为一位农民，在保证农务的同时兼顾烧炭是怎样的不易。”他的主业是饲养小牛，而烧炭却保障了他的一半收入。

Wicki和他的助手一起，每次生产大约6吨木炭，这些助手们大多数是附近村的退休农民。“烧炭是一项辛苦的工作，”Wicki说，在烧炭期间，他根本不知道什么是空余时间。因为烧炭的火必须24小时有人监控。Wicki很可能是家族中最后一位烧炭人，他有三个女儿，对未来都另有打算，而烧炭是一种非常艰苦的体力活，很难找到接班人。



烧炭在Wicki生活的这片山谷有着悠久的历史，木炭能产生很大热量，以前用于采矿、玻璃制造和打铁。

随着道路的扩建、电力的发展，木炭的需求迅速缩水，熨斗和炉灶都可以用电力支持，而国外进口的硬煤则价格更加优廉，因此木炭市场曾一度黯然失色。

重获光明

1986年，现已去世的前国会委员Otto Ineichen提出，在瑞士推广木炭烧烤模式，得到广大响应。如今Entlebuch的烧炭人每年向零售商销售17'000袋6公斤包装的木炭。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram