打印 其他5种语言 其他5种语言 其他5种语言 阿拉伯语 (ar)هكذا تنشأ ملكة النحل 德语 (de)Die Dame des Hofes entsteht 法语 (fr)La naissance d'une reine 日语 (ja)女王バチが誕生するまで 葡萄牙语 (pt)Criação de abelhas “女王”的诞生 作者： Marc Latzel (13 Photo) 开始育种了。Linder从一个蜂窝中取出一只1至1.5天大的幼虫。它们必须营养充足，因为只有幼龄且滋润的幼虫才可以充分被滋养成蜂后。 幼虫随后被放置在这种培育容器里。 近距离观察：培养器中5天的蜂后幼虫。幼虫在这里汲取蜂王浆。其实只要是以蜂王浆为食，每只幼虫都可以长成蜂后。 带有蜂后育雏单元的培育架。在蜂后孵化出来之前，每一个单元都需要用网格管包裹起来，以防止蜂后们互相伤害。 16天之后，蜂后孵化成功了。养蜂人用颜色和数码对它们加以区分。 Linder舀了满满一勺工蜂，重约100克。他把工蜂们放进养育箱，再在箱中放入一只蜂后。重要的是，绝对不能让雄蜂混入箱中。 Linder检查卡尼鄂拉雄蜂群的健康状况。蜂后们目前还处在隔离状态，以避免同非纯种雄蜂的交配。 在年轻蜂后们孵出之后两天，要尽快把蜂群搬进蜂箱。在这里，蜂后需要几天时间进入“角色”。 之后，蜂后会在外界气温12度的时候进行受孕飞行。这趟飞行中，它将同多只雄蜂交配，直到蜂后的精囊被精子充满。而雄蜂也就这样在年初时节完成了其生存的使命。 受精几天之后，蜂后的体型会显著增大并开始产卵。产卵期间，大约10只工蜂会时刻不停地在围绕在蜂后左右，并向其补给养分。 蜂后、工蜂、蜂卵和蜂房-几乎可谓是蜂群全家福。 Bildergalerie über das Züchten von Bienenköniginnen