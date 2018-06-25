此内容发布于2018年6月25日 上午8:00 最后更新 - 2018年6月25日 -08:00

在瑞士，平均每三天就有一名年轻人自寻短见、寻求轻生。现如今，一项颇具创意的自杀预防宣传活动期冀鼓励有自杀倾向的年轻人寻求帮助。(瑞士电视台SRF，瑞士资讯swissinfo.ch)



某天夜里，一名18岁的男孩接到了被一个女孩搅得心烦意乱、直言有意自杀的朋友的电话。他把电话转给了自己的父亲，最终经他父亲的劝解，那位朋友冷静下来，打消了自杀的念头。



这个真实的故事只是由瑞士儿童及青少年保护基金会“支持青年”(Pro Juventute)所发起的一项新的自杀预防宣传活动中的一段小插曲。此次主题为“畅谈、倾听与求助”(Talk, listen and get help)的宣传活动，也获得了瑞士联邦铁路(Swiss Federal Railways)的大力支持。



这一网络宣传活动旨在鼓励瑞士年轻人敞开心扉，直言不讳地将心事向朋友倾诉。它通过取材自真实事件的五个故事，来说服那些受自杀念头困扰的青少年克服心魔、走出阴霾。



粗略估算，在瑞士，约有十分之一的人曾一度在生命历程中的某个时刻尝试自杀。而女性有自杀冲动和倾向或真正尝试过自杀的总体次数，要比男性高出三到四倍。



2009年至2015年期间，在瑞士29岁以下群体中，平均每年自杀身亡的年轻人多达130人。

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