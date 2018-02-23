50年前的风采 瑞士女子足球先锋 作者： Helen James，图片编辑 体育 ... 打印 评论 其他7种语言 其他7种语言 其他7种语言 (ar) رائدات كرة القدم في سويسرا (de) Zürcher Fussball-Pionierinnen (en) Footballing pioneers (es) Las pioneras del futbol (fr) Les pionnières du football (it) Pioniere del calcio femminile (ru) Так начинался женский футбол в Швейцарии 1968年6月14日，身着深色球衣的苏黎世足球俱乐部(FC Zurich)和Heuried俱乐部的球员在接受记者采访。(Keystone) 苏黎世-欧瑞康(Zurich-Oerlikon)体育场上，苏黎世俱乐部和Heuried俱乐部的球员正在火热对阵中。(Keystone) 足球女将们正在入场。(Keystone) 赛前，球员们跃跃欲试地注视着球场。(Keystone) 瑞士女子足球先锋