此内容发布于2019年7月12日 上午11:24

2014年，维吾尔穆斯林正在新疆乌鲁木齐某清真寺外为周五的祷告做准备。

(Keystone)

包括瑞士在内的22个国家在联合国发表声明，敦促中国停止拘禁国内的穆斯林人口。中国对此做出强硬回应，称这是维护国家治安的必要措施，并谴责这些国家践踏中国主权。

中国外交部发言人耿爽在本周四(7月11日)的例行记者会上表示，有关国家的致函“罔顾事实真相，对中国无端指责和攻击污蔑，公然将人权问题政治化，粗暴干涉中国内政”。

“中方对此表示强烈不满和坚决反对，”耿爽称，并补充说，中国已向有关国家提出严正交涉。

写给联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特(Michelle Bachelet)和联合国人权理事会主席科利·塞克(Coly Seck)的这封公开信的连署国包括：瑞士、法国、澳大利亚、英国、丹麦、新西兰、挪威及荷兰等国。

耿爽声明：“我们敦促这些国家尊重事实、摒弃偏见，恪守《联合国宪章》宗旨和原则，停止将人权问题政治化和借涉疆问题干涉中国内政。”

这份声明的连署国将它以“公开信”的方式递交联合国人权理事会，而未寻求理事会决议，这是国际社会针对影响力日益增大的中国进行一致挑战的证明。

“培训学校”

除了出行限制与大规模监控网络，据称中国已在新疆的监狱式拘禁中心关押了近100万穆斯林，还有报告指营内生活条件恶劣并有虐待现象。

中国否决了此类行为，指出这是些培训学校，旨在培养工作技能和对抗极端主义。

耿爽透露，新疆已经两年多没有发生暴恐事件，证明政府的做法卓有成效。

他说：“各族群众的幸福感、……安全感大幅提升，衷心拥护政府的政策举措。”

虽然中国对进入和报导新疆做出限制，但耿爽表示，中国欢迎联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特访问新疆。

耿爽指出：“我们欢迎真正秉持客观、公正原则的人来新疆走一走、看一看，但我们坚决反对任何外部势力借涉疆问题干涉中国内政，损害中国主权和领土完整。”









AP/Keystone-SDA/ts

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