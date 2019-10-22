瑞士救援链的最后一次全体出动还是在2009年的印度尼西亚。图为一只参与行动的搜救犬。 (Keystone / Kevin Frayer)

最近几年全球人道主义救援的情况发生了巨大变化：危机持续的时间越来越长；需求量巨大，而且参与方越来越多。瑞士的人道主义援助组织也要顺势而为，作为其招牌-救援犬也觉察到了情况的改变。



Linda Hornisberger带着她的狗于1991年第一次参加了瑞士的救援行动：在哥斯达黎加发生严重地震灾害后，她们在一片废墟中寻找幸存者。在土耳其(1992年和1999年)、阿尔及利亚(2003年)、印度尼西亚(2009年)和日本(2011年)的地震发生后，这位瑞士救援链(英)外部链接训练有素的兽医均出现在现场。



Linda Hornisberger曾参与瑞士搜救犬协会REDOG(德)外部链接的组建，并起到了决定性的推动作用。该协会自1981年起成为瑞士救援链的一员。虽然是志愿组织，但只要联邦一声召唤，它就可以随时提供最多16只救援犬的搜救服务。作为该组织掩埋搜救(德)外部链接部的负责人，58岁的她主管执行任务、练习和训练。

为紧要关头而训练：Linda Hornisberger在训练场上度过了许多时光。这是和她的狗-如今已故去的Sky在一起。 (Caspar Martig)

瑞士资讯swissinfo.ch：REDOG为瑞士救援链出动的次数越来越少了。



Linda Hornisberger：有人受灾我们才出动，大家都希望没有灾害才好。所以我们也希望越少出动越好。不过这会令我们缺乏行动经验。



一只狗一辈子只有6-7年可以到海外服役，而训练成功一只新狗又相当地费时费力。欧洲没有一个国家可以负担这样的费用，因此我们所有人都是志愿者。

“我看到那个男人的脸就知道：他的生命已然逝去”。

引言结束

swissinfo.ch：您每天训狗已经坚持了35年，而且随时做好准备，可以在12小时内就赶往受灾地区。为什么要这么做呢？



L.H.：对遇难家属而言，搜救犬往往就是最后的希望了。这样的营救行动必须争分夺秒。虽然当我们发现被掩埋的人时，他们大多已故去，但对死者家属来说，这非常重要。



swissinfo.ch：不过这也会让您情绪低落，不是吗？



L.H.：我第一次行动去哥斯达黎加，当我挖出一具尸体准备离开废墟时，确实感到非常难过。这时突然有一名妇女朝我跑来，她抱着我向我表示感谢：原来死者是她兄弟。她那时才知道，他在地震时摔断脖子、马上死了。



如果还有人在废墟之下没找到，那么这个人是不是还活着，受了很长时间的苦呢？这样的问题会一直折磨他们的亲属，让他们有很强的负疚感，且终身难以释怀。



swissinfo.ch：在行动中有没有什么画面刻在了您的脑海里难以磨灭？



L.H.：有，那是一位年迈的阿尔及利亚人，在倒塌的自家房子前，他坐在摇椅上，身旁立着小桌子，桌上有3个杯子和1个咖啡壶。咖啡壶裂了一道口子，我冒出来的第一个念头是，咖啡要洒出来了。



然后我看到老人家的脸就知道：做什么都无济于事了。他的生命已然离去。在房子的废墟下，我们发现了他的家人，死了。

瑞士人道主义救援团的救生犬2003年在阿尔及利亚：直至今日狗鼻子仍然是最可靠的探测工具，它可以寻着人的气味在废墟下把遇难者找到。

(Keystone / Gaetan Bally)

swissinfo.ch：瑞士救援链的行动次数之所以减少，原因之一便是地区性的救援力量增强了。瑞士在约旦、摩洛哥和中国(德)外部链接都培训了救援团队，您也参与了。瑞士救援链不能亲自出马吗？



L.H.：我们要做的，是挽救生命。只要我们参与团队培训，就能够帮助他们。如果当地或地区性的救援组织成熟了，他们就可以第一时间冲到地震灾区，并有效地展开工作。这样才有意义，因为那时瑞士的救援链是不可能赶到现场的。



但如果灾害严重，今后还是有许多国家会需要来自国外的援助，像瑞士救援链这样受过良好训练的组织是不可或缺的。

“发生严重灾害时，今后还是会有许多国家需要来自国外的援助”。

引言结束

swissinfo.ch：2014年REDOG拓展了它的海外活动范畴，并开始和来自土耳其的义务救援组织GEA(德)外部链接展开密切合作。近期您还去了日本，在那里REDOG和工作犬团队合作，支持了原有救援组织的工作。做这些有意义吗？



L.H.：如此的伙伴关系才有未来。这样在瑞士救援链不到场的情况下，我们也可以帮助他们，并向救援队伍提供富有经验的犬类搜救服务。例如4年前在尼泊尔(德)外部链接，我们就和土耳其的同事们共同展开了搜救。



swissinfo.ch：这样做不会造成利益冲突吗？



L.H.：恰恰相反，我们REDOG在行动中所积累的经验，可以令所有人获益。如果面临严重灾害，瑞士救援链还可以和国外的伙伴团队们一起行动。在有疑问的情况下，瑞士救援链享有优先决定权。



swissinfo.ch：您和您的狗在瑞士也会帮助寻找被掩埋的人，例如2000年在瓦莱州的小村Gondo，有13人被岩石塌方掩埋了。这样的行动和在国外时有什么不同吗？



L.H.：在结束了国外的行动后，我往往会觉得那段时间的经历有点超现实。然而在Gondo不一样，不幸就发生在家门口。今后REDOG的行动可能更多地会在瑞士国内展开。

Tagesschaubeitrag Rettungskette Indonesien 瑞士日间新闻中有关救援队在印度尼西亚的报道 瑞士发展与合作署向印度尼西亚派遣救助队(瑞士电视台SRF 2009年10月1日，日间新闻)



(翻译：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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