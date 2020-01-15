環保積極分子在瑞信門前示威。

(© Keystone / Jean-christophe Bott)

擅自闖入瑞信銀行辦公區域打網球，抗議該銀行投資化石燃料項目而被告上法庭。近日，12名瑞士青年環保激進分子被法院宣布無罪釋放，並做出解釋：他們採取的是正常的緊急行為。判決一出，媒體嘩然。



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事情的原委是，一些青年環保積極分子為抗議瑞士大銀行瑞信投資化石燃料項目而在瑞信銀行一個分行里打了一場網球，他們的激進行為被以“騷擾辦公環境”為罪名告上了法院。

CS Klima Radiobeitrag

這些青年環保活躍分子之所以採取打網球的行動，是抗議瑞信利用瑞士網球明星費德勒作為形象代言人，而與此同時卻為傷害環境的項目和企業投資大筆資金。費德勒在整個事件中不幸“躺槍”，他出面表態，表達了對環保人士的感謝之情，並表示深知自己的職責所在，準備利用自己形象代言人的身份與瑞信針對重要問題展開對話。

媒體的反應

瑞士德語電台Radio SRF在進行分析中這樣評價：“對於環保積極分子來說，這是一個雙重勝利，他們不僅被宣告無罪，還引起了公眾的關注，就連《紐約時報》(New York Times )都對這起事件進行了報導。”這場官司顯示出，環保運動在宣傳方面的卓越行動力。這12位環保活躍分子的無罪釋放，無疑鼓舞了環保組織的士氣。

瑞士《新蘇黎世報》則將這次洛桑法院所做出的判決評價為：有可能永遠改變了官方對於民眾中“搗亂行為”的態度，這是自環保運動出現以來，破天荒第一次，法院站在了環保活躍分子一邊，並未將他們的“搗亂行為”視為違法行為。

因此像瑞士律師們所說的：“這一判決有著歷史性意義，並將會載入史書，”這樣的說法也就不算誇張了。

但是這份瑞士報紙還希望，其他法院也在審理這些有爭議案件時認真思考。而環保人士也要小心行事，不要發展強勢趨勢，“因為在瑞士這樣一個普遍實行直接民主的國家，對於'公民搗亂行為'的理解，是在一定範圍之內，這次雖然得到了正面的判決，但很有可能下次就會變成負面判決。”

《每日導報》則認為，這次洛桑法院的對環保人士的無罪釋放判決，是一條爆炸新聞。 “在審理過程中，一些環保人士的所採取的行為和提供的言論，令法官很難排除政治元素，只按法律條規處理。”儘管檢察官和瑞信大多數時間並未到場，卻依然被那些環保人士及其律師和他們的證人成功地曝光在公眾面前。

Tweet Tweet Danke für dein Statement @rogerfederer. Wir fordern, dass du von der @CreditSuisse den sofortigen Ausstieg aus allen Investitionen in fossilen Energien 💰🛢und den Rückzug der Klage gegen mutige Klimaaktivist*innen verlangst. 🌍🎾#RogerWakeUpNow https://t.co/uzrGUdKpDx — Klimastreik Schweiz 🔥 (@klimastreik) January 11, 2020

瑞士法文報刊《時報》公佈了瑞士自由民主黨FDP國民院議員Philippe Nantermod的言論，他對於這一判決十分氣憤，表示環保活躍分子的律師運用了一種罕見的策略，將當事人與黑人民權運動者羅莎·帕克斯(Rosa Parks，一位不願在公車上給白人讓座而被捕入獄的黑人女性)與馬丁·路德·金(Martin Luther King，美國黑人牧師)作比較，將當事人的嚴重違法亂紀行為變成微不足道的小事。

而另一份法語報紙(Le Courriere)則將這一判決評價為“有勇氣”。他們寫道：瑞士作為金融基地的名聲多多少少受到了動搖，而這一訴訟也起到了應有的效果：將那些災難性的化石燃料投資公佈於眾，為改變環保政治策略點燃了希望之光。這一判決為環保組織賦予了正義的光環。



(翻譯：楊煦冬), 瑞士資訊swissinfo.ch

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