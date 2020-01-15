环保积极分子在瑞信门前示威。 (© Keystone / Jean-christophe Bott)

擅自闯入瑞信银行办公区域打网球，抗议该银行投资化石燃料项目而被告上法庭。近日，12名瑞士青年环保激进分子被法院宣布无罪释放，并做出解释：他们采取的是正常的紧急行为。判决一出，媒体哗然。

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事情的原委是，一些青年环保积极分子为抗议瑞士大银行瑞信投资化石燃料项目而在瑞信银行一个分行里打了一场网球，他们的激进行为被以“骚扰办公环境”为罪名告上了法院。

CS Klima Radiobeitrag

这些青年环保活跃分子之所以采取打网球的行动，是抗议瑞信利用瑞士网球明星费德勒作为形象代言人，而与此同时却为伤害环境的项目和企业投资大笔资金。费德勒在整个事件中不幸“躺枪”，他出面表态，表达了对环保人士的感谢之情，并表示深知自己的职责所在，准备利用自己形象代言人的身份与瑞信针对重要问题展开对话。

媒体的反应

瑞士德语电台Radio SRF在进行分析中这样评价：“对于环保积极分子来说，这是一个双重胜利，他们不仅被宣告无罪，还引起了公众的关注，就连《纽约时报》(New York Times)都对这起事件进行了报道。”这场官司显示出，环保运动在宣传方面的卓越行动力。这12位环保活跃分子的无罪释放，无疑鼓舞了环保组织的士气。



瑞士《新苏黎世报》则将这次洛桑法院所做出的判决评价为：有可能永远改变了官方对于民众中“捣乱行为”的态度，这是自环保运动出现以来，破天荒第一次，法院站在了环保活跃分子一边，并未将他们的“捣乱行为”视为违法行为。



因此像瑞士律师们所说的：“这一判决有着历史性意义，并将会载入史书，”这样的说法也就不算夸张了。



但是这份瑞士报纸还希望，其他法院也在审理这些有争议案件时认真思考。而环保人士也要小心行事，不要发展强势趋势，“因为在瑞士这样一个普遍实行直接民主的国家，对于‘公民捣乱行为’的理解，是在一定范围之内，这次虽然得到了正面的判决，但很有可能下次就会变成负面判决。”



《每日导报》则认为，这次洛桑法院的对环保人士的无罪释放判决，是一条爆炸新闻。“在审理过程中，一些环保人士的所采取的行为和提供的言论，令法官很难排除政治元素，只按法律条规处理。”尽管检察官和瑞信大多数时间并未到场，却依然被那些环保人士及其律师和他们的证人成功地曝光在公众面前。

Tweet Tweet Danke für dein Statement @rogerfederer. Wir fordern, dass du von der @CreditSuisse den sofortigen Ausstieg aus allen Investitionen in fossilen Energien 💰🛢und den Rückzug der Klage gegen mutige Klimaaktivist*innen verlangst. 🌍🎾#RogerWakeUpNow https://t.co/uzrGUdKpDx — Klimastreik Schweiz 🔥 (@klimastreik) January 11, 2020

瑞士法文报刊《时报》公布了瑞士自由民主党FDP国民院议员Philippe Nantermod的言论，他对于这一判决十分气愤，表示环保活跃分子的律师运用了一种罕见的策略，将当事人与黑人民权运动者罗莎·帕克斯(Rosa Parks，一位不愿在公车上给白人让座而被捕入狱的黑人女性)与马丁·路德·金(Martin Luther King，美国黑人牧师)作比较，将当事人的严重违法乱纪行为变成微不足道的小事。



而另一份法语报纸(Le Courriere)则将这一判决评价为“有勇气”。他们写道：瑞士作为金融基地的名声多多少少受到了动摇，而这一诉讼也起到了应有的效果：将那些灾难性的化石燃料投资公布于众，为改变环保政治策略点燃了希望之光。这一判决为环保组织赋予了正义的光环。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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