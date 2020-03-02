瑞士护照一直是最难申请的欧洲国家护照之一。 (© Keystone / Christian Beutler)

并非人人都想成为瑞士人。最新公布的数据显示，红底白十字的瑞士护照在来自远方的移民眼中更具吸引力。对国家的情感、个人的迁徙轨迹，乃至年龄在其中都起着重要的作用。

居住在瑞士的俄罗斯人是入籍“冠军”，而奥地利人对瑞士护照则颇为排斥。联邦移民委员会(CFM)和日内瓦大学首次发布了外国人入籍的详细数据，在分析申请程序地方差异的同时，也汇总了入籍瑞士人士的原籍信息。



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2011至2017年间，在瑞士的俄罗斯移民中有10.3％的人加入瑞士国籍，比例大于其他各国移民。在各项影响“是否入籍”的因素中，对原籍国的依赖程度是关键一点。日内瓦大学人口与社会经济研究所教授、调查报告共同撰稿人Philippe Wanner解释说：“申请加入瑞士国籍的人有长期在瑞士定居的打算，同时有参与政治生活的愿望。”

这位专家分析说，俄罗斯人口的流动性相对较高，但是他们当中来瑞士定居的人则希望在瑞士常住。此外，用瑞士护照出行比俄罗斯护照更便捷。Wanner还提到另一个因素：“对于生活在不太民主的政权中的人们来说，能够参加选举和投票是一件特别具有吸引力的事情。”

伊拉克人(入籍移民比例6.01%)和斯里兰卡人(3.16%)-两个生活在瑞士的较大移民群体-也属于入籍率很高的国家。“因为政治原因，这些移民不希望或不可能返回原籍国，”Philippe Wanner解释说，“对这些人来说，加入瑞士国籍可能也是他们对移民接受国表示感激的方式。”

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一般来说，瑞士护照对邻国国民的吸引力较小。生活在瑞士的奥地利人入籍率为0.69%，低于所有其它国家。2011年至2017年之间，住在瑞士的意大利人中，也只有1.24%的人获得了瑞士国籍。而奥地利和意大利移民都属于瑞士最大的外国人群体。

Philippe Wanner解释道：“对于欧盟成员国国民而言，入籍几乎不会带来什么好处，因为他们已经拥有进入欧洲劳动力市场的通道，且可以从人员自由流动政策中受益。”此外，欧洲人在瑞士的停留时间通常比来自较远国家的移民更短。

“入籍与年龄因素息息相关。”

Philippe Wanner 引言结束

Philippe Wanner说：“入籍也与年龄因素息息相关。”人们通常会在33岁左右提交入籍申请。“意大利移民大多在25至30岁之间来到瑞士。这样一来，必须等到35至40岁，他们才满足申请入籍的条件。在这个年龄，他们不再觉得有入籍的必要了。”1991年以前，意大利不接受双重国籍，许多人因此放弃加入瑞士国籍。

科索沃人也是瑞士的主要移民群体之一，其入籍比例(2.28％)高于意大利移民。Philippe Wanner说：“入籍的是那些在前南斯拉夫战争期间抵达瑞士的年轻人…… 科索沃人对冲突期间接收他们的国家怀有归属感，而且也不想返回每月只能挣200欧元的原籍国。”

城市居民入籍多于乡村居民

在瑞士，申请入籍是一个非常复杂的过程，因为市镇、州和联邦三级行政单位均要参与评估申请人是否满足获得瑞士护照的条件。

日内瓦大学和联邦移民委员会统计的数据显示，尽管政府做了一些协调努力，但不同地区的入籍审核差别依然存在。“自从2018年新入籍法生效以来，程序已经标准化，尤其是在语言要求方面，但是市镇层级的调查依然给地方当局留有很大的权衡余地，”Philippe Wanner指出。

有一种趋势越来越普遍：城市居民入籍比例高于乡村居民。Wanner分析说：“小镇里，村民都认识彼此，因此对申请失败和污名化等后果的恐惧往往会大于大城市里‘匿名生活’的都市人。”



瑞士资讯swissinfo.ch

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