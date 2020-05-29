瑞士联邦秘书长沃尔特·图尔赫尔(Walter Thurnherr)更乐意称自己为“最高国家公仆”，而不是“第八位国家部长”。

(Keystone)

瑞士联邦秘书长沃尔特·图尔赫尔(Walter Thurnherr)表示，瑞士联邦政府可以从此次新冠疫情危机中汲取一些经验教训，譬如对采购药品的方式进行审视研究。



身为瑞士最高“国家公仆”的图尔赫尔在近日接受瑞士纸媒《一瞥报》(Blick，德)外部链接采访时表示，联邦政府应该重新审视其针对全球性流行病的规划及预防措施。“我们还应该自省，是否有必要对瑞士《流行病法》(多语)外部链接作出修订。”



图尔赫尔对瑞士政府处理此次疫情危机的方式深表赞扬。他表示，在此过程中，(政府)一定程度的临机应变也是不可避免的事情。



“在合议制的联合治理体系中，错误也有可能会偶尔发生。但我想说的是，一般来说，发生错误的几率相对(其他体系)较低。”



虽然他对危机形势下只由某一个人来拍板做决定、效率会更高的做法表示认同，但他补充道：“总是快速作出决策，就势必要承担彻底犯错、全盘皆输的风险。”

“昼夜不停地工作”



瑞士政府制度所采取的合议制，意味着各类问题通常必须从不同的角度进行仔细分析和商榷，不过在此次新冠病毒疫情危机中，时间压力迫使瑞士政府很难遵循这种惯常流程。



“我们必须得抓紧起草和核实170份左右与新冠病毒疫情相关的档案卷宗，有时候甚至得在很短的时间内就要完成，其中有些档案的内容涉及面很广泛，或者是牵涉到数十亿瑞郎，”图尔赫尔讲述道。据他介绍，公务员们经常为起草、核查、处理这些文件资料忙到午夜，以便第二天一早能做出相关决定。



通常情况下，瑞士联邦委员会每周只召开一次例会，但“3月份，我们在8天之内最多聚首召开了5次会议，”图尔赫尔表示，有一部分公务员必须得全天候没日没夜地连轴工作。



瑞士联邦秘书长掌管联邦秘书处(多语)外部链接的工作，而联邦秘书处则负责联邦政府的日常工作安排和协调。联邦秘书长参加联邦委员每周例会，在会议上提供咨询和建议。作为瑞士政府的最高官员，他/她有权发通知、协调工作、撰写报告、提建议或者提交申请，但无权参与联邦委员的投票。

Keystone-SDA/jc

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