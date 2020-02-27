此内容发布于2020年2月27日 下午2:14

日內瓦州一名男子經檢測對新冠病毒呈陽性反應，目前已在日內瓦大學醫院(HUG)住院接受治療。 (© Keystone / Martial Trezzini)

瑞士官方於今日(2月27日)早間通告，瑞士境內新增三例新型冠狀病毒感染病例。截至目前，全國累計確診病例達4例。

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位於瑞士東南部的格勞賓登州今早證實，該州確診兩例新冠病毒感染病例。據官方宣布，兩名患者此前出現感染症狀，目前均入院接受治療，但健康狀態良好。

日內瓦州亦確診瑞士境內第二例新型冠狀病毒感染病例。這名現年28歲的男子目前在醫院接受治療，表現出的症狀輕微。



日內瓦安全、就業及公共衛生部門於本週四介紹，一名近期從意大利米蘭返回瑞士的28歲信息技術(IT)員工，經新冠病毒檢測呈陽性。



日內瓦州當局新聞發言人在接受瑞士新聞通訊社Keystone-SDA採訪時表示，該男子於三天前自米蘭返回瑞士，隨即主動聯繫其家庭醫生進行新冠病毒檢測。



週三(2月26日)晚間，該男子經檢測對新冠病毒呈陽性反應。這名輕症患者目前已在日內瓦大學醫院(HUG)住院接受治療。迄今與該確診患者有過接觸的15人，已各自在家中接受隔離。

本週二(2月25日)，瑞士提契諾州確診全國首例新冠病毒感染病例。瑞士聯邦公共衛生局(FOPH)於次日通告，相關部門將係數記錄新增疑似病例，其中包括阿爾高州一例極有可能已感染新冠病毒、但尚待確診的患者。

這是瑞士境內第二例新冠病毒感染確診病例。瑞士官方已於本週二(2月25日)證實，提契諾州一名70歲男子於2月15日在米蘭地區參加某活動後返回瑞士，兩天后出現呼吸道病症，直到意大利部分地區疫情爆發後，該患者意識到風險便選擇就醫，確診感染新型冠狀病毒。目前，該病患正在盧加諾(Lugano)的一家醫院中接受隔離治療，據報導，其狀態良好。與這名確診患者有過接觸者，在接下來的14天內均需接受檢測並隔離觀察，從而持續監測其健康狀況。

新冠狀病毒 #COVID19 瑞士確診第一例新冠狀病毒病人 瑞士聯邦衛生部BAG週二(2月25日)通告，瑞士境內確診第一例冠狀病毒病例。負責冠狀病毒測試的機構日內瓦實驗室剛剛證實了這一結果。 此内容发布于2020年2月25日 下午4:23

瑞士聯邦公共衛生局亦於本週二表示，瑞士針對新型冠狀病毒的風險評估暫且不會有所變更。據衛生局官員稱，目前，新冠病毒僅對公眾構成中度風險。

儘管如此，更多感染病例經檢測被確診的可能性正有所提升。瑞士各地醫療機構已準備就緒，以對疑似病例進行早期發現和篩查檢測。

衛生局官員表示，現階段還沒有必要採取進一步措施-譬如關閉學校。如果政府相關行政管理部門判定病毒傳播已然失控，勢必會採取新的措施。

70例尚待排查病例

據瑞士內政部透露，截至本週二(2月25日)，瑞士已相繼對300份左右的新型冠狀病毒感染疑似病例樣本進行了檢測。當日，瑞士全國尚有70例尚待排查的疑似病例，其中伯恩州和巴塞爾州分別有數例有待篩查，提契諾州亦有少數幾例。

瑞士當局於本週一(2月24日)宣布，官方已於當日加強措施，以預防新型冠狀病毒從鄰國意大利擴散至瑞士境內，與此同時，官方也強調，瑞士(新冠病毒蔓延)態勢已處於控制之中。

瑞士衛生部長阿蘭·貝爾賽(Alain Berset)於2月26日宣布，瑞士境內的10家實驗室現已著手進行新冠病毒檢測。而在本週一(2月24日)之前，新冠病毒檢測篩查均由日內瓦的一家實驗室進行。

據貝爾賽在新聞發布會上介紹，新增的10家實驗室每天可檢測共計1000份樣本，與此同時他指出，自上週以來，送檢樣本與以往相比增加了近兩倍。

新冠肺炎 Covid-19 瑞士加强预防措施，防止冠状病毒传播 有关部门已决定加强措施，以防止冠状病毒从邻国意大利传播入境，同时强调瑞士局面可控。 此内容发布于2020年2月25日 上午9:40 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Swiss step up precautions to prevent spread of coronavirus

Keystone-SDA/sb

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