此内容发布于2020年2月27日 上午11:35

日内瓦州一名男子经检测对新冠病毒呈阳性反应，目前已在日内瓦大学医院(HUG)住院接受治疗(HUG)。 (© Keystone / Martial Trezzini)

瑞士官方于今日(2月27日)早间通告，瑞士境内新增三例新型冠状病毒感染病例。截至目前，全国累计确诊病例达4例。

位于瑞士东南部的格劳宾登州今早证实，该州确诊两例新冠病毒感染病例。据官方宣布，两名患者此前出现感染症状，目前均入院接受治疗，但健康状态良好。

日内瓦州亦确诊瑞士境内第二例新型冠状病毒感染病例。这名现年28岁的男子目前在医院接受治疗，表现出的症状轻微。



日内瓦安全、就业及公共卫生部门于本周四介绍，一名近期从意大利米兰返回瑞士的28岁信息技术(IT)员工，经新冠病毒检测呈阳性。



日内瓦州当局新闻发言人在接受瑞士新闻通讯社Keystone-SDA采访时表示，该男子于三天前自米兰返回瑞士，随即主动联系其家庭医生进行新冠病毒检测。



周三(2月26日)晚间，该男子经检测对新冠病毒呈阳性反应。这名轻症患者目前已在日内瓦大学医院(HUG)住院接受治疗。迄今与该确诊患者有过接触的15人，已各自在家中接受隔离。



本周二(2月25日)，瑞士提契诺州确诊全国首例新冠病毒感染病例。瑞士联邦公共卫生局(FOPH)于次日通告，相关部门将系数记录新增疑似病例，其中包括阿尔高州一例极有可能已感染新冠病毒、但尚待确诊的患者。



这是瑞士境内第二例新冠病毒感染确诊病例。瑞士官方已于本周二(2月25日)证实，提契诺州一名70岁男子于2月15日在米兰地区参加某活动后返回瑞士，两天后出现呼吸道病症，直到意大利部分地区疫情爆发后，该患者意识到风险便选择就医，确诊感染新型冠状病毒。目前，该病患正在卢加诺(Lugano)的一家医院中接受隔离治疗，据报道，其状态良好。与这名确诊患者有过接触者，在接下来的14天内均需接受检测并隔离观察，从而持续监测其健康状况。

新冠状病毒 #COVID19 瑞士确诊第一例新冠状病毒病人 瑞士联邦卫生部BAG周二(2月25日)通告，瑞士境内确诊第一例冠状病毒病例。负责冠状病毒测试的机构日内瓦实验室刚刚证实了这一结果。 此内容发布于2020年2月25日 下午4:23

瑞士联邦公共卫生局亦于本周二表示，瑞士针对新型冠状病毒的风险评估暂且不会有所变更。据卫生局官员称，目前，新冠病毒仅对公众构成中度风险。



尽管如此，更多感染病例经检测被确诊的可能性正有所提升。瑞士各地医疗机构已准备就绪，以对疑似病例进行早期发现和筛查检测。



卫生局官员表示，现阶段还没有必要采取进一步措施-譬如关闭学校。如果政府相关行政管理部门判定病毒传播已然失控，势必会采取新的措施。

70例尚待排查病例



据瑞士内政部透露，截至本周二(2月25日)，瑞士已相继对300份左右的新型冠状病毒感染疑似病例样本进行了检测。当日，瑞士全国尚有70例尚待排查的疑似病例，其中伯尔尼州和巴塞尔州分别有数例有待筛查，提契诺州亦有少数几例。



瑞士当局于本周一(2月24日)宣布，官方已于当日加强措施，以预防新型冠状病毒从邻国意大利扩散至瑞士境内，与此同时，官方也强调，瑞士(新冠病毒蔓延)态势已处于控制之中。



瑞士卫生部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)于2月26日宣布，瑞士境内的10家实验室现已着手进行新冠病毒检测。而在本周一(2月24日)之前，新冠病毒检测筛查均由日内瓦的一家实验室进行。



据贝尔赛在新闻发布会上介绍，新增的10家实验室每天可检测共计1000份样本，与此同时他指出，自上周以来，送检样本与以往相比增加了近两倍。



新冠肺炎 Covid-19 瑞士加强预防措施，防止冠状病毒传播 有关部门已决定加强措施，以防止冠状病毒从邻国意大利传播入境，同时强调瑞士局面可控。 此内容发布于2020年2月25日 上午9:40 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Swiss step up precautions to prevent spread of coronavirus

Keystone-SDA/sb

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram