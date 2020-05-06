瑞士政府已宣布，自5月11日起针对部分商家放宽疫情限制措施。 (Keystone / Martial Trezzini)

瑞士联邦议会主席日前严词批评瑞士联邦政府最高行政机构-联邦委员会就放松疫情限制措施所实行的微观管理。



在5月4日多家瑞士媒体刊登的采访文章中，瑞士联邦议会主席汉斯·施特克利(Hans Stöckli)坦承，联邦委员会在新冠病毒疫情期间，将共同利益置于首位。尽管如此，他个人对(联邦委员会)在放松疫情限制措施问题上所采取的具体方式并不满意。



“大经销商可以恢复营业、销售书籍，可书店就不行；允许祖父母亲吻、拥抱自己的孙子孙女，却不准他们临时代为照孙辈；各家博物馆将于5月11日重新向公众开放，可动物园却得等到6月8日才恢复营业，”他在采访中表示。



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根据施特克利所说，诸如此类的这些细节问题，不应该由瑞士联邦政府最高行政机构-联邦委员会这种法定机构来拍板决定。他表示，涉及放宽疫情限制措施的相关细节问题，应该经过与利益攸关者磋商之后再做决断，并且所有决策，均应根据明确的标准而制定。



施特克利也在采访中明确指出瑞士政府需要改进的几个方面：议会的工作需实现数字化；政府需对宣布国家面临“紧急情势”(在“紧急形势”下，联邦政府有权在作出最终的定夺决断并宣布施行措施之前，无需再提前与各州协商，而各州需执行联邦政府作出的决定；有权关闭中小学、大学以及其他公共机构和私人机构，有权在国内部分地区限制人员流动)作出澄清和说明；此外，联邦委员会需在受《紧急状态法》管辖期间就当前情势起草一份报告。



“不成比例”



施特克利并非唯一一位对瑞士政府严词谴责的人。旅游企业家纳塞夫·萨维里斯(Samih Sawiris)在5月3日接受瑞士纸媒《周日报》(SonntagsZeitung，德)外部链接采访时，将瑞士政府应对疫情的反应描述为“杀伤力过度、过分之举”。



这位来自埃及的实业家及亿万富翁表示：“损失数十亿瑞郎，就为了减少数百人(在疫情中)丧生。”



据他所称，为了在新冠病毒疫情中保护60岁以下的人所付出的努力，与(瑞士的)经济损失不成比例。



“截至目前，瑞士在这个年龄段(即60岁以下)人群中(因感染新冠病毒)死亡的人数还不到200。和新冠病毒致死率相比，你中彩票的几率更高，”他表示。







Keystone-SDA/ac

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