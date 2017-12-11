此内容发布于2017年12月11日 上午9:00 最后更新 - 2017年12月11日 -09:00

在以沙特阿拉伯为首的多国联军突袭后，红十字国际委员会主席彼得·毛雷尔出现在也门首都萨那。(档案照片) (Keystone/EPA/Yahaya Arhab)

数千移民溺死在地中海，数万被监禁在利比亚，战火与苦难肆虐也门和叙利亚，缅甸上演着一场种族大清洗。处在第一线的红十字国际委员会(CICR)活跃在80多个国家里，该组织主席彼得·毛雷尔(Peter Maurer)为我们做一个年终总结。

瑞士资讯swissinfo.ch：2017年对红十字国际委员会来说是否尤其糟糕？

彼得·毛雷尔：不，2017年里未出现形势的升级，不过遗憾的是，形势也未出现缓解。令人特别担忧的是近五年的发展：冲突以极其残酷的方式肆虐，并违背了国际人道主义权利。而且冲突越来越城市化，叙利亚的阿勒颇和伊拉克的摩苏尔就代表了这种趋势。最后，冲突的政治原因更频繁地同犯罪、恐怖主义和种族间暴力混杂在一起，这样的混合尤其具有爆炸性。

瑞士资讯swissinfo.ch：这种恶化在近五年当中是怎样一步步凸现出来的？

彼得·毛雷尔：我们注意到冲突持续的时间越来越长，逃难人数也不断增加，无论只是逃往国内其他地区，还是流亡海外。社会、教育、卫生与饮用水系统全面崩溃，经济体系被削弱，连中等收入国家如今也陷入危机，被暴力控制。2000-2010年间取得的微弱的经济与社会进步，在一点点被摧毁。

“2017年里，哥伦比亚的冲突向着积极的方向发展” 引言结束

瑞士资讯swissinfo.ch：您描绘的画面似乎相当阴郁。有没有什么原因能给予人一点希望？

彼得·毛雷尔：有的。我也不想加入年底时惯常出现的不和谐之声，只看到四处消极的画面。我们得以活跃在这些困难的情况之中，就其本身而言已算得积极的一面。无论如何，我们成功开创了一些让国际人道主义权利受到尊重的空间。具体来说，2017年哥伦比亚的冲突向着积极的方向发展，这显示出只要有政治意愿，即使无法一天两天就解决冲突，但至少可以通过有序的方式妥善处理。

瑞士资讯swissinfo.ch：今年伊斯兰国失去了叙利亚和伊拉克的大片占领区。这从多大程度上来说算是个好消息？

彼得·毛雷尔：伊斯兰国占领区的阵线发生了显而易见的变化。然而基于我们以往的经验，我必须惋惜地指出，如果只是把类似伊斯兰国这类非政府武装组织从本国领土上赶走，而不从根本上解决所有问题，那么这种组织还会在别的地方再次出现，菲律宾就是实际的例子。

瑞士资讯swissinfo.ch：这样说来，占领区面积的损失不能跟局势的稳定混为一谈……

彼得·毛雷尔：不能，我们离得尚远。叙利亚境内的战线虽已不是年初的状况，然而对平民来说情况愈发恶化。一方面暴力与背井离乡仍在继续，另一方面逃难的人在回归稳定下来的地区。这也增加了对红十字国际委员会的压力。

“近东仍会在2018年里让我们继续操心。我们必须面对各个强国与当地强权不愿为和平做出实际努力的局面。”​​​​​​​

引言结束

瑞士资讯swissinfo.ch：在展望来年之际，近东局面是否令您担忧？

彼得·毛雷尔：近东仍会在2018年里让我们继续操心。我们必须面对各个强国与当地强权不愿为和平做出实际努力的局面。就当前来看，冲突很可能会恶化，甚至扩大，尤其是在黎巴嫩。

2018年，国际人道主义权力不受尊重、我们人道主义工作人员的安全不得保证、难以接触平民与战犯等问题，仍是我们关注的重点。

瑞士资讯swissinfo.ch：这是否也涉及到接触那些被关押在利比亚北部难民中心的移民？

彼得·毛雷尔：红十字国际委员会接触这些难民中心的机会极其有限，我们也几乎不能对中转营进行适当的访问。这无疑是我们在2018年里的主要挑战之一。

瑞士资讯swissinfo.ch：欧洲人对那些意欲横渡地中海移民欧洲的人的态度，在2017年成了各方讨论的重要话题。您在这个问题上的立场很明确，就是欧洲单方面的闭关自守解决不了问题。

彼得·毛雷尔：我并不打算批评欧洲国家想要保护边境、控制移民。但欧洲各国政府一味关闭自己的边境，不去考虑该决定造成的直接人道主义后果，这样做毫无益处。

瑞士资讯swissinfo.ch：那么您对欧洲各国政府有什么替代性建议呢？

彼得·毛雷尔：今年11月中旬在伯尔尼召开的移民峰会上，各人道主义组织和各国内政部长与国防部长们同坐一桌展开讨论，证明这种会议具有实际的意义。掌握多种手段的必要性也日益凸现。控制是一回事，对发展中国家的投资也同样重要，好让那些人在他们自己的国家过上有尊严的生活。劳动力有序和合法的移民亦是一种可能性，其中牵涉到为年轻人创造前途。

不过，各国政府还需要考虑一种新的保护制度：当脆弱人群无法再归入难民类别时，应由立法者在国家层面创建新的类别，以暂时性地保护这些人。

彼得·毛雷尔于1956年在伯尔尼州图恩(Thoune)出生。他曾在伯尔尼和意大利佩鲁贾学习历史学、政治学与国际法。 1987年，他进入瑞士外交部工作，曾先后担任数个职位。 1996-2000年间，他出任瑞士常驻联合国观察员代表团副团长。2000年他被任命为大使，并担任瑞士伯尔尼外交部总部人道安全处处长，直至2004年。 2004年9月-2010年春，他出任纽约瑞士常驻联合国代表，自2010年3月起成为外交部国务秘书。 彼得·毛雷尔于2012年7月1日起担负起红十字国际委员会主席职责。2015年，委员会大会再次选举他为主席，任期四年(至2020年6月底)。 毛雷尔已婚，育有两个女儿。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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