(swissinfo.ch)

瑞士既以自己的人道主义传统为荣，又希望葆有自身的经济活力。但这两方面的“雄心壮志”却反反复复地引起利益冲突。瑞士资讯swissinfo.ch就此采访了来自瑞士五大党的五位议员。当利益pk价值时，瑞士的心站在哪一方？听听议员们怎么说。

去年，为了让武器制造工业顺意，瑞士政府做出“简化向‘有国内冲突的国家’出口武器”的决定，理由是：此决定关乎重大的经济利益-如果遵守同欧洲国家竞争对手同样的规则，瑞士武器制造商便无法长期存活下去。

这一决定引起各界强烈抗议。瑞士媒体更是“火上浇油”地揭发出瑞士武器甚至被出口用于叙利亚及也门战争中。压力之下，瑞士政府最终退了一步。但是一家跨党联盟决定再进一步，并发起“调整动议”(德、英)外部链接，要求在未来，公民和议会对武器出口问题拥有最终决定权。

经济行为和人道主义传统间的利益冲突历来有之，围绕这一冲突的争论从未也永不会停歇。作为日内瓦公约的签约国以及红十字国际委员会外部链接所在地，瑞士向来视自己为国际人权卫士。

在有争议的情况下，经济利益和人道主义价值，瑞士应该首先捍卫哪一方利益？瑞士资讯swissinfo.ch就此采访了联邦议会国民院外交委员会中来自5个大党的成员-他们在一分钟内快速阐述了各自党派的观点。



(翻译：郭倢)

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