之所以设立闰年，是为了弥补日历年(365天)与太阳年(365.25天，即地球绕太阳运行一周的时间)之间的时间差。 (Keystone / Dr. Scott M. Lieberman)

2020年是闰年，因此本周六不是3月1日，而是2月29日。每4年一回，通常28天的2月会增加一天，变成29天。而赶巧在2月29日出生的人，到了闰年往往就在2月28日庆祝生日。

之所以设立闰年，是为了弥补日历年(365天)与太阳年(365.25天，即地球绕太阳运行一周的时间)之间的时间差。

由此，每4年中，规律性地会有1年比其他年份多出1天，以便整体来看，日历年的平均时长尽可能接近太阳年。如果不进行这一调整，四季更迭所对应的日历日期会逐渐变化-也就是说，长此以往，圣诞节有可能移到6月！

但是确切来说，闰年366天的计量会造成11分钟的“过剩”。 为了“纠正”这剩余部分，每100年中要取消一次闰年，而每400年还要增设一次闰年。

原本是“双重24日”

设立“闰日”最初的办法并不是在2月的最后添加一个29日。在罗马日历-现代日历的雏形-中，闰年的2月24日被视为“双重“日期：实际上，就是在2月24日至25日之间插入一天。

这个双重日期被称为“闰日”(日历三月前的第6天为双重日期)，而这一年则被称为“闰年”。

如今，闰年在日历上的表现是多了一个2月29日，但教会现在仍使用2月24日双重日期的计量，而宗教节日日期的定义也以此为基准。

sda-ats

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