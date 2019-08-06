此内容发布于2019年8月6日 下午1:00

瑞士最具标志性的山峰今年已经夺去了六条生命。 (Keystone)

据《周日报》报道，一些经验丰富的登山向导表示，出于安全原因，瑞士著名的马特洪峰应该对登山者关闭，但有些专家对此有不同看法。

7月24日，一名导游和两名随行人员因岩石滚落坠崖而死。报道称，事故现场岩石坠落风险较高，这给救援人员也带来了危险。六月初，一名英国男子也因落岩遇难。

马特洪峰位于瓦莱州、海拔超过4000米(13120英尺)，今年已经夺去了六条生命。

“这座山太不稳定，非常危险，不应作为旅游景点对游客开放，目前这座山每天吸引数十人攀登，”一位未透露姓名的山区向导表示。

岩石坠落的原因还不确定，但瑞士阿尔卑斯山俱乐部的地质学家和自然灾害专家汉斯-鲁道夫·库森(Hans-Rudolf Keusen)表示，气温上升“很可能”是一个因素。“永久冻土融化的位置越来越高，”他向《周日报》透露。

库森认为夏季2500米以上的山峰正在变得非常危险。但是他反对封闭马特洪峰，认为应呼吁登山者个人承担责任。

瓦莱州自然灾害负责人拉斐尔·马约拉斯(Raphaël Mayoraz)也认为封山是“荒谬的”，因为高山探险毕竟是一种“私人活动”。他表示：“在预防措施方面，社区仅有义务向登山者告知风险。”



swissinfo.ch

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