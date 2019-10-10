香槟超新星：Didier Queloz(照片)庆祝自己与同事Michel Mayor成为瑞士最新的诺贝尔奖得主。 (Keystone)

不是每天都会有天文学家和遥远行星登上瑞士各报章的头条，同样，也不是每天瑞士都能获得一个诺贝尔奖。不过，话虽这么说，瑞士却是世界上人均诺贝尔奖得主比例最高的国家之一。这是为什么呢？



因“发现一颗环绕类太阳恒星运行的系外行星”，日内瓦大学的Michel Mayor和Didier Queloz于周一双双荣获2019年诺贝尔物理学奖。周二瑞士的各报章对此毫不吝啬赞美之辞-“我们的诺贝尔双星”、“日内瓦‘一头扎入星空’”、“瑞士法语区-诺贝尔奖的摇篮”。



自从国际红十字会(CICR)的创办人亨利·杜南(Henry Dunant)于1901年获得诺贝尔和平奖，开了瑞士获诺奖的先河，已有30个诺贝尔奖外部链接(德)被颁给瑞士人。这令瑞士排在人均诺贝尔奖得主排行榜外部链接的前列。



可是，到底谁才算“瑞士诺贝尔奖得主”？在瑞士生活工作的人都算吗？只有在瑞士出生的人才算吗？还是有瑞士国籍的人才作数？



那么那些虽有瑞士护照，却从未踏足瑞士的诺奖得主算不算？还有那些未必出于自愿-常是在战争时期-落户瑞士，后来拿到(或没拿到)瑞士国籍的顶尖智者呢？



此外，诺贝尔奖还被颁给过许多曾在瑞士学习，或是在苏黎世、日内瓦或巴塞尔各大学教书的外国科学家。甚至更多的诺贝尔奖得主曾在遍布瑞士的众多研究机构里进修过。



巧合吗？



算起来共有100多位诺贝尔奖跟瑞士有着紧密的联系。这只是巧合吗？



是的，沃纳·亚伯(Werner Arber)说道。这位出生在阿尔高州(Aargau)的微生物学家及遗传学家曾和另两位科学家一起荣获1978年的诺贝尔生理学或医学奖。瑞士诺奖得主云集“可能是数据反常”，他曾在2009年告诉瑞士资讯swissinfo.ch。



在同一篇报导外部链接(英)中，理查德·恩斯特(Richard Ernst)则表示自己没那么肯定。这位来自温特图尔(Winterthur)的化学家曾获颁1991年的诺贝尔化学奖。



恩斯特认为瑞士诺贝尔奖得主云集有两个原因：首先，两次世界大战瑞士都骑墙观望，这反而使它吸引到来自欧洲各国最聪明的大脑。



其次，“50年来(瑞士)的支持与环境一直都非常好。冰冻三尺，非一日之寒-这是长期发展的成果。”



优越条件



恩斯特补充说，这跟瑞士人特别聪明没有关系。他指出：“优越的财政条件吸引了来自世界各地的优秀科研人员，最近更是有许多来自美国。”



正因为如此，恩斯特表示自己对瑞士很有信心，相信它会保持诺贝尔奖排行榜的前列位置。“瑞士对世界级优秀人才保持着很大的魅力-我认为这点不会改变。”



的确，在最近公布的2020年度泰晤士高等教育世界大学排名中，瑞士成了外部链接(英)前20名里唯一的一个非英国与北美国家。苏黎世联邦理工学院(ETH)与加州大学伯克利分校并列排在第13位。



swissinfo.ch

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