超平價中國旅行團怎麼玩？如何買？

瑞士琉森有個別名，叫做中國城。那兒一年365天總有中國遊客在街道和巷弄之間魚貫穿梭。

(Keystone)

瑞士琉森(Luzern)有個別名，叫做中國城。那兒一年365天總有中國遊客在街道和巷弄之間魚貫穿梭，而且他們通常沉浸在旅行中雀躍的心情，就算颳風下雨，也無法影響他們拍照的興致，也因此構成琉森可愛的風景之一。而琉森確實是中國遊客最常造訪的城市？他們又是如何觀光和消費呢？

瑞士重視中國觀光客



根據《一瞥日報》的報導(德)外部链接，世界上近五分之一的國際觀光客來自中國。瑞士旅遊局非常重視這群來自遠東的嬌客，尤其看重他們强大的購買力，因為當美國遊客在瑞士平均每日消費220瑞郎、德國遊客日花140瑞郎時，中國遊客硬是以330瑞郎的消費額超越他們，而且準備的旅遊購物金高達1300瑞郎。

大約八成的中國觀光客選擇跟團旅行，並走緊湊的旅遊行程。他們會以一個禮拜的時間如閃電般造訪法國巴黎、義大利米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、羅馬，或者德國的慕尼黑與新天鵝堡。在國與國移動之間，他們只短短停留瑞士一、兩天。即使如此，小國各地的觀光局仍極力爭取，期望他們能把當地列入行程。這便造成城市與城市之間的競爭。

城市之間的遊客爭奪戰

茵特拉肯(Interlaken)、琉森、恩格爾貝格(Engelberg)和蘇黎世都是深受中國遊客喜愛的城市。其中，茵特拉肯與琉森是競爭最白熱化的兩座城市。就自然景觀來說，位於四林湖畔(Vierwaldstättersee)的琉森風景優美，勝過夾在圖恩湖外部链接(Thunersee)與布里恩茨湖外部链接(Brienzersee)之間的茵特拉肯。而茵特拉肯的優勢在於位處全球知名的少女峰(Jungfraujoch)山腳下，旅客可以就近上山飽覽雪山與冰河風光。然而，琉森地區的皮拉圖斯峰(Pilatus)、鐵力士峰(Titlis)、瑞吉峰(Rigi)和石丹峰(Stanserhorn)也深具觀光魅力。

但是，風光明媚的好地方並不保證可以獲得旅遊公司的青睞。這些城市的觀光局無不卯足全力爭取客源，甚至直搗中國各省份的相關單位，勤做拜會、做簡報。為了搏感情，即使這些瑞士官員不會吃辣，如果人在四川，也得在飯局上大啖當地著名的麻辣火鍋。

另外，檯面下還有一些潛規則。很難想像，中國旅行社推出的八天遊歐團，包含機票、住宿與餐飲，林林總總算下來團費可以不到一千瑞郎。其實，為了節省成本，業者在瑞士安排的住宿地點通常是名不經傳的城鎮，例如阿爾高州的辛斯(Sins)，蘇黎世州的阿福爾特恩(Affoltern am Albis)或烏里州的埃斯特費爾德(Erstfeld)。也因為該行業的利潤極低，所以雇員通常得一人包辦保母、銷售員、導遊和領隊等等的職務。然而，他們並未領取固定薪資，收入仰賴佣金的抽成。透過與鐘錶、首飾、配件和紀念品商店，甚至高山鐵道和遊船公司合作，他們可以從團員的消費金額抽取10%的佣金。

為了提高遊客的數量，茵特拉肯不只砸大錢為少女峰鐵道打廣告，也利用特殊佣金制度吸引導遊，大搶客源。多項消息來源外部链接(德)指出，除了10%的基本佣金，這幾年來，某些伯恩高地的商店和鐵道公司更另外推出吸引導遊與領隊的方案-額外支付5%的利潤。即使如此，根據2017年的最新調查外部链接(德)，琉森仍穩坐最受歡迎城市的寶座。

中國觀光客的購物重點

在琉森市區，中國遊客必定參觀卡貝爾橋(Die Kapellbrücke)和垂死獅子像(Löwendenkmal)。爾後，他們通常會有兩小時的自由時間，這也是他們的黃金購物時段。

聚集鐘錶名店的天鵝廣場(Schwanenplatz)是常被指定的集合地點，也是中國觀光客的購物重地。這個小小的廣場竟然是僅次巴黎芳登廣場(Place Vendôme)和上海恒隆廣場的全球第三大鐘錶珠寶販售點。瑞士境內高達三、四成的鐘錶就是在琉森售出的，比起蘇黎世、日內瓦等大城還要多上許多。

依估計，中國客購買鐘錶和珠寶的金額，大約落在兩千和五千瑞郎之間。他們在瑞士瘋買鐘錶的主要原因有二：扣除進口關稅、消費稅後，瑞士的售價比國內低上三成，而且保證是正貨、非仿冒品。

除了鐘錶，巧克力也是中國觀光客必買的伴手禮。有別於中東人指名不含酒，印度人指定不含蛋，中國遊客對於各式各樣的巧克力接受度都很高，不論健康的黑巧克力，口味大眾的牛奶巧克力或甜死人不償命的白巧克力，都各有大批的支持者。

當多數印度人埋首在低價巧克力花車時，中國客則是瞄準高價美味的手工巧克力。他們懂得品嚐美食，也願意花錢購買，所以成為手工巧克力的主要客群。許多印度遊客會刻意在展示巧克力的玻璃櫃前睜大眼睛、慢慢移動，期待工作人員提供免費試吃。然而，他們在試吃後大多會若無其事地離開。反觀，中國遊客會主動詢問巧克力的售價與口味，而且通常在品嚐後願意掏出錢包購買。

其他受歡迎的瑞士商品

這些中國觀光客不只為自己買紀念品，多半也肩負幫親友代買的任務，另外也打算採購禮品回國送人。

也許你已經猜想到，嬰兒奶粉和成人奶粉是熱銷產品。他們也常主動詢問發泡錠、瑞士蓮巧克力、三角巧克力、Elmex牙膏、巧克力粉、咖啡、瑞士軍刀和美妝藥品等商品。令人不解的是，吉列刮鬍刀片居然具有很高的詢問度。另外，方便途中食用的新鮮水果、火腿香腸、麵包、牛奶、泡麵也很受歡迎。

銷售人員為中國遊客服務的重點在於要有效率。因為他們的購物時間倉促，所以總是眼不離手錶，與時間賽跑，以便準時回到天鵝廣場集合。不少人趕在離開琉森的前10分鐘，快速購入名牌手錶，有如上班前趕去便利商店買一杯咖啡般自然。

後語

大批中國遊客通常在下午進城，這也是琉森市區交通堵塞最嚴重的時候。因此琉森政府不斷計畫可行的交通紓解方案，以消化大量的遊客流量。

中國遊客為數眾多，來自大江南北。因爲不熟悉當地文化，加上語言障礙，所以有些人難免將習慣帶到國外，會大聲講話、動作粗魯或隨地吐痰。事實上，這幾年來，上述的行為已經大為減少。這應當跟領隊的宣導有關，很值得肯定。想當初，台灣剛開放國外觀光時，台灣客到國外餐廳用餐時會划酒拳、大聲唱歌。知名作家三毛便曾經寫下她在海外看見同鄉這般舉止的感觸呢。

世界上，不論國籍，都有不遵守規則的遊客。觀光消費之餘，遊客只要能多多尊重當地的文化禮儀，就可以成為百分之百稱職、受歡迎的國際旅客了。

作者：緹琪 Facebook外部链接

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