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世界预防自杀日 瑞士每年竟有约3.3万桩自杀未遂事件

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城市生活、外来移民身份、以及教育的缺失和看不到职业发展前景，会导致较高的自杀几率。

(Keystone)

在全世界范围内，每年近80万人因自杀而离世。仅瑞士，2016年自杀身亡者的人数就高达1016人之众(其中不包括约900起医师协助自杀案例)，这意味着，每10万名瑞士居民中就有10.2人因自杀丧生。

然而，这些数据只不过是冰山一角。瑞士公立机构"瑞士健康瞭望"(Swiss Health Observatory，多语)外部链接于9月10日公布的调研结果(法)外部链接显示，综观瑞士850万人口，8%的常住居民-据推断约50万人-表示自己在接受调研之前的两周内至少萌发过一次轻生的念头，与2012年的调研结果相比增长了1.4%。

调研发现，85岁以上高龄老人、年龄介于15岁至24岁以及55岁至64岁这三大群体自杀率相对较高。除去年龄因素，城市生活、外来移民身份、以及教育的缺失和看不到职业发展前景，不仅会导致较高的自杀几率，同时也会引发慢性疾病。

+瑞士希望每年能减少300起自杀事件

每40秒就有一人自杀离世

世界卫生组织(WHO)外部链接在9月9日发布的一份报告中指出，放眼全球，每40秒就有一人轻生暴殒；平均每年选择自杀离世的人，比因战争不幸丧生的人还要多。

世卫组织表示，悬梁上吊、服毒以及饮弹自尽，是最常见的三类自杀方法，据此，该机构敦促各国政府应采取有效举措，以预防自杀。

在年龄介于15岁至29岁年轻群体中，自杀被列为第二大致死原因，自杀身亡者人数仅次于道路伤害。在15岁至19岁青少年中，自杀是女孩死亡的第二大原因-仅次于孕产病症，同时是男孩死亡的第三大原因-仅次于道路伤害和人际暴力。

与此同时，世卫组织出具的报告亦显示，高收入国家死于自杀的男性几乎是女性的三倍，而低收入和中等收入国家的比率则更为均等。


“支持青年”(Pro Juventute) 当朋友谈及自杀，你该怎么做？

在瑞士，平均每三天就有一名年轻人自寻短见、寻求轻生。现如今，一项颇具创意的自杀预防宣传活动期冀鼓励有自杀倾向的年轻人寻求帮助。(瑞士电视台SRF，瑞士资讯swissinfo.ch) ...

OBSAN/swissinfo.ch/sb

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