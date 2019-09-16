城市生活、外来移民身份、以及教育的缺失和看不到职业发展前景，会导致较高的自杀几率。

(Keystone)

在全世界范围内，每年近80万人因自杀而离世。仅瑞士，2016年自杀身亡者的人数就高达1016人之众(其中不包括约900起医师协助自杀案例)，这意味着，每10万名瑞士居民中就有10.2人因自杀丧生。



然而，这些数据只不过是冰山一角。瑞士公立机构"瑞士健康瞭望"(Swiss Health Observatory，多语)外部链接于9月10日公布的调研结果(法)外部链接显示，综观瑞士850万人口，8%的常住居民-据推断约50万人-表示自己在接受调研之前的两周内至少萌发过一次轻生的念头，与2012年的调研结果相比增长了1.4%。



调研发现，85岁以上高龄老人、年龄介于15岁至24岁以及55岁至64岁这三大群体自杀率相对较高。除去年龄因素，城市生活、外来移民身份、以及教育的缺失和看不到职业发展前景，不仅会导致较高的自杀几率，同时也会引发慢性疾病。



+瑞士希望每年能减少300起自杀事件



每40秒就有一人自杀离世



世界卫生组织(WHO)外部链接在9月9日发布的一份报告中指出，放眼全球，每40秒就有一人轻生暴殒；平均每年选择自杀离世的人，比因战争不幸丧生的人还要多。



世卫组织表示，悬梁上吊、服毒以及饮弹自尽，是最常见的三类自杀方法，据此，该机构敦促各国政府应采取有效举措，以预防自杀。



在年龄介于15岁至29岁年轻群体中，自杀被列为第二大致死原因，自杀身亡者人数仅次于道路伤害。在15岁至19岁青少年中，自杀是女孩死亡的第二大原因-仅次于孕产病症，同时是男孩死亡的第三大原因-仅次于道路伤害和人际暴力。



与此同时，世卫组织出具的报告亦显示，高收入国家死于自杀的男性几乎是女性的三倍，而低收入和中等收入国家的比率则更为均等。





OBSAN/swissinfo.ch/sb

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