1998年6月，在美国贾斯珀市的一次集会中，三K党(Ku Klux Klan)的一名成员在调整他的头巾 (Keystone / David J. Phillip)

上周，有12人穿着三K党服饰出现在瑞士施维茨州狂欢节庆祝活动上，该州警察对这12人进行了审问。调查完成后，该案件将会被送交至当地检察官。



这12名人员均为瑞士本地人，年龄在18-30岁之间。施维茨警方在3月10日发表的声明中表示(德)外部链接，这些人员并未登记为已知的右翼极端分子。



一旦调查结束，警方将把该案件递交给Inner Schwyz地区(包括施维茨州内的施维茨行政区、格尔绍、屈斯納赫特等多个区域)的首席检察官办公室。

瑞士媒体报道(德)外部链接的一段视频记录了3月4日在施维茨州Brunnen镇发生的这起事件，视频中有一群人身着白色服装、胸前标注着三K党，头带尖顶白帽，手持火把。



三K党是一个白人至上主义者团体，于1865年在美国成立。在南北战争及美国非裔奴隶解放之后，该组织针对美国南部的黑人进行恐吓活动，后来还将其他少数民族也视为恐吓目标。目前估计美国仍有约8千名三K党支持者。据报道，该组织与海外右翼团体建立了联系。



施维茨事件让当地人和伯尔尼的联邦议员们感到震惊。反种族主义联邦委员会主任Alma Wiecken对这一事件进行了谴责。

她对此发表声明：“我们不应该容忍这种集会。”



然而，目前尚不清楚该团体是否违反瑞士法律。律师兼种族主义专家Daniel Kettiger告诉《20分钟》新闻网站，当前案件难以确定该组织成员犯有种族歧视罪。

他说，这是因为该团体没有明显地把特定种族当作直接目标，还因为他们是在狂欢节庆祝活动期间穿着三K党服饰，而狂欢节时人们对讽刺行为的容忍度相对较高。

瑞士资讯swissinfo.ch/sb

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