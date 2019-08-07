此内容发布于2019年8月7日 上午10:00

就整个欧洲来看，只有4%的女性在生第一胎时年龄不满20岁，而生第一胎时年龄超过40岁的女性比例恰好也是4%。 (© Keystone / Gaetan Bally)

根据欧洲统计局(Eurostat)的最新数据，瑞士未成年母亲的人数为全欧洲最低。

就欧盟国家比较，丹麦只有1%的女性在生第一胎时年龄不满20岁，为欧盟最低比例。而瑞士的这一比例仅为0.8%，低于其他所有欧洲国家。

欧盟的整体数据显示(多语)外部链接，生第一胎时年龄不满20岁的女性平均比例为4%，但各国之间存在显著差异，以保加利亚和罗马尼亚为例，这两国的未成年母亲比例最高，达到12%左右。

这些数据反映了2017年的情况，当年欧洲大陆女性首次作母亲的平均年龄大多(92%)在20-39岁之间。

全欧洲大约有4%的女性过了不惑之年才当上母亲，尤以西班牙和意大利的比例为最高。



+ 瑞士70%的女性生育年龄超过30岁

欧洲统计局今年年初公布的数据(多语)外部链接显示，瑞士女性生第一胎时的平均年龄排在欧洲国家最高之列，平均值为30.7岁。而在欧盟，这个平均值则为29.1岁，比2013年的28.7岁又有提升。意大利女性生第一胎时的平均年龄为31.1岁，是当之无愧的“晚育模范”。

2017年瑞士的生育率(英)外部链接则略低于欧盟平均值，相当于每位瑞士女性仅生育1.5个孩子。目前的最高生育率为1.9，由法国保持。

Keystone-SDA/dos

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