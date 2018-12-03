全球气候变暖
气候变迁令瑞士人开始质疑个人生活方式
一项调查显示，大多数瑞士人认为，目前气候变化的程度足以让人开始质疑个人生活方式。
上周日，瑞士公共电视台RTS(法)外部链接报道，根据2018年度UNIVOX环境研究(德)外部链接显示，由于气候危机，54%的瑞士人正在重新思考他们的生活方式。
如果二氧化碳排放量没有下降，五分之二的受访者主张增加二氧化碳税。超过一半的人希望将此收入用于鼓励建筑改造和节能。
三分之二的受访者还认为，瑞士应该在20年内找到化石燃料的替代品，以达到巴黎气候协议规定的气温升幅控制在2°C以内的目标。
+瑞士气候大使对COP24气候大会的期待(多语)外部链接
超过40%的人认为，这些气候保护措施将有利于瑞士经济。同样，约40%的人同意，应该将瑞士的目标设定为--成为欧洲最环保的国家。
然而，乐观主义正在呈下降趋势。2014到2016年间，26-28%的人确信，新能源取代化石燃料的这一转变可以成功；而在2018年，只有10%的人仍抱此信念。
该调查由世界自然基金会和swisscleantech委托、研究和民意调查机构gfs-Zurich实施。
另外，瑞士希望截至2030年将温室气体排放量减半。具体该怎么做？瑞士议会国民院于今天(12月3日)起，就修订二氧化碳法案进行辩论。
一项新调研显示，过去一年里的跷跷板式极端天气状况--包括有记录的最热夏季之一-对瑞士的冰川造成毁灭性后果。 瑞士科学院(Swiss Academy of Sciences)于周二公布，一个降雪极其丰富的冬季也不足以抵消极端炎夏对冰川的打击，后者令瑞士冰川的体积缩小了2.5%。 ...
RTS/sm
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