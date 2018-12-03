此内容发布于2018年12月3日 下午4:00 最后更新 - 2018年12月3日 -16:00

许多瑞士人想知道，改变是否为时已晚。 (EPA/JULIAN STRATENSCHULTE)

一项调查显示，大多数瑞士人认为，目前气候变化的程度足以让人开始质疑个人生活方式。

上周日，瑞士公共电视台RTS(法)外部链接报道，根据2018年度UNIVOX环境研究(德)外部链接显示，由于气候危机，54%的瑞士人正在重新思考他们的生活方式。

如果二氧化碳排放量没有下降，五分之二的受访者主张增加二氧化碳税。超过一半的人希望将此收入用于鼓励建筑改造和节能。

三分之二的受访者还认为，瑞士应该在20年内找到化石燃料的替代品，以达到巴黎气候协议规定的气温升幅控制在2°C以内的目标。



+瑞士气候大使对COP24气候大会的期待(多语)外部链接

超过40%的人认为，这些气候保护措施将有利于瑞士经济。同样，约40%的人同意，应该将瑞士的目标设定为--成为欧洲最环保的国家。

然而，乐观主义正在呈下降趋势。2014到2016年间，26-28%的人确信，新能源取代化石燃料的这一转变可以成功；而在2018年，只有10%的人仍抱此信念。

该调查由世界自然基金会和swisscleantech委托、研究和民意调查机构gfs-Zurich实施。



另外，瑞士希望截至2030年将温室气体排放量减半。具体该怎么做？瑞士议会国民院于今天(12月3日)起，就修订二氧化碳法案进行辩论。

RTS/sm

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